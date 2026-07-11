Falleció el jugador Jayden Adams, figura histórica de Sudáfrica en el Mundial 2026

El fútbol de Sudáfrica se encuentra consternado tras confirmarse el fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de 25 años del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional.

El futbolista venía de ser una pieza clave en la histórica campaña de los Bafana Bafana en la reciente Copa del Mundo, donde alcanzaron por primera vez los octavos de final tras disputar tres encuentros.

La triste noticia fue comunicada por su representante, Brendine Johnson, quien solicitó privacidad extrema para los familiares y describió el colapso emocional de los allegados, quienes por el momento no harán declaraciones.

Johnson reveló que habló con Adams por última vez el jueves anterior a su muerte: "Estaba muy entusiasmado por volver al club y pelear por la Liga de Campeones de África", recordó.

Hasta el momento, ni las autoridades policiales ni el Mamelodi Sundowns han emitido informes oficiales sobre la causa del deceso, manteniendo un estricto hermetismo a la espera de peritajes médicos.