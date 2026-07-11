Haaland amenaza el sueño inglés: el barco vikingo busca asaltar las semis del Mundial

La tropa vikinga encabezada por Erling Haaland busca este sábado seguir haciendo historia en el Mundial, cuando Noruega e Inglaterra se enfrenten en Miami ((4:00 p.m. hora de Panamá), por un puesto en las semifinales, aguas completamente inhóspitas para el combinado nórdico.

El ariete del Manchester City es la principal amenaza para Los Tres Leones, que acostumbran a sufrirlo cada fin de semana en la Premier League, e intentarán 'secarlo' por un día en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro, también cuenta con otros noruegos como Martin Odegaard, el capitán del Arsenal y actual campeón de la liga inglesa, que conoce al milímetro los entresijos del fútbol de las islas y será el encargado de manejar el timón de Noruega.

Estos son los primeros cuartos de final de un torneo mayor -Mundial o Eurocopa- para la selección escandinava, una cota que alcanzaron después de un sorprendente triunfo contra Brasil por 2-1 en el último partido.

El propio Haaland, máximo goleador noruego con siete tantos en lo que va de Mundial y autor de ambos tantos ese día, aseguró el jueves en una rueda de prensa que la victoria ante la Canarinha fue "una locura", antes de recordar que el encuentro contra Inglaterra será "súper especial" por tratarse no sólo de la liga en la que juega, sino también del país donde nació.

Sin embargo, Noruega ha llegado a estas instancias por mérito propio. Constituida por una generación dorada de futbolistas en la que también destaca el colchonero Alexander Sorloth, lograron la primera clasificación mundialista del país desde 1998, superando a Italia en el grupo.

Una vez en el torneo, sólo cayeron en la primera fase contra Francia (1-4), en un encuentro donde su técnico, Stale Solbakken, dio descanso a los más habituales de cara a las eliminatorias.

Ese respiro puede ser fundamental en Miami el sábado, cuando se espera una sensación térmica próxima a los 40 grados centígrados al comienzo del partido.

Kane y Bellingham, al rescate de Inglaterra

En este aspecto, Inglaterra llega más justa después de vivir una auténtica batalla física en octavos de final contra México.

Los británicos rompieron el invicto mexicano en el Estadio Azteca en mundiales, después de jugar más de cuarenta minutos con diez hombres por la expulsión de Jarell Quansah.

El zaguero vio la roja directa y fue suspendido por dos encuentros, por lo que tampoco estará disponible en unas hipotéticas semifinales.

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En ausencia del joven futbolista del Bayer Leverkusen, el seleccionador Thomas Tuchel podría alinear de inicio a John Stones y Marc Guéhi, ambos compañeros de Haaland en el City, y mandar a Ezri Konsa al lateral derecho.

Lo complicado de la victoria contra México, no obstante, puede suponer un subidón de moral para los ingleses, que en la ronda anterior había dejado dudas tras verse obligados a remontar ante República Democrática del Congo.

De hecho, la vitola de favoritos recae sobre los ingleses -una etiqueta que les puso Haaland en rueda de prensa-, quienes tratarán de alcanzar las semifinales de un Mundial por primera vez desde Rusia 2018.

Los Tres Leones cayeron ante Francia en cuartos de final en Catar 2022 y terminaron cuartos en Rusia 2018, quedándose siempre cerca de cumplir con su icónico 'It's coming home', en referencia al famoso cántico de su afición que reclama el regreso del fútbol a su país natal.

Harry Kane, quien suma seis goles, y Jude Bellingham, autor de un doblete contra México, son sus principales bazas para que eso ocurra.

- Alineaciones probables:

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Torbjorn Lysaker Heggem, Kristoffer Ajer, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Seleccionador: Stale Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

Seleccionador: Thomas Tuchel (GER).

Árbitro: Clément Turpin, de Francia.