Hasta luego maestra Carmen (Cuchi)

Macaracas en la provincia de Los Santos, se encontraba rodeada de dos ríos, el río Estibana y el río La Villa, ambos con aguas cristalinas, que servían de piscina y recreación. En la plaza de este pueblo se encontraba la iglesia que servía para toda clase de celebraciones.

En esta casa pasaba de todo. Era donde se estaciona el primer carro que llego al pueblo de Macaracas y que mi Papá le puso de nombre de su primera hija Noris Lastenia, pero también el único radio que le servía al pueblo que escuchaba las noticias de todo lo que pasaba en Panamá y en el mundo.

Había también un restaurante familiar, comía el doctor itinerante, el cura que vivía muy cerca y cualquier visitante que llegaba para comer una buena comida típica, también participaba Mita Salome que se paseaba con su zaraza buscando nuevos partos, la única partera que tenia el pueblo y ayudaba a traer bebes al mundo, desafortunadamente al momento de nacer Cuchi muere mi Madre, no le fue posible salvarle su vida.

Cuando mi Madre murió del parto quedamos con hermanos menores pero algunos familiares y especialmente La Profesora Noris nos llevo primero a Chitré y luego a Panamá para seguir los estudios.

Cuchi como la Profesora Noris escribieron textos escolares que hasta el día hoy son útiles.

Carmen Cecilia (Cuchi) se caso joven y tuvo dos hijos Iván y Lorena, de ellos disfruto de ser abuela de dos hombres y una niña.

Regularmente escuchábamos a sus colegas hablar de la maestra

Carmen que era amigable, de buenos sentimos, al punto que al morir aun seguía pagando una deuda de una amiga a quien le sirvió de fiadora, este hecho demostraba su bondad.

Desde hace algún tiempo los medicos descubrieron que Cuchi tenia cáncer poco a poco se fue extendido la enfermedad hasta tener metástasis que le llevo la vida con mucho dolor y sufrimiento. Al final ya no había nada que hacer, la maestra Carmen falleció el pasado viernes 11 de julio a las 4:00 p.m. después de haberse reunido con ella toda la familia y amigos cercanos.

La maestra Carmen no solo nos deja sus libros de textos sino también su gran amor y su bondad.

Quienes creemos en Dios y la existencia del cielo, sabemos que Cuchi esta acompañada de ángeles, sus Padres sus hermanos, Noris y Alcibíades (Bale) y sus demás hermanos que murieron de (tosferina) antes que ella naciera.

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Descansa en paz hermanita, estarás en nuestros corazones hasta el final de nuestras vidas.

Panamá 12 de julio de 2026.