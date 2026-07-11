La facilitación del comercio, la modernización tecnológica y la optimización de los controles aduaneros son los tres pilares alcanzados durante estos dos años de gestión conjunta entre la administración de la Zona Libre de Colón (ZLC) y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) en la costa atlántica.

Soraya Valdivieso, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), informó que estos resultados son el producto directo del trabajo coordinado y de una visión compartida para modernizar los procesos, fortalecer la competitividad de la Zona Libre de Colón y consolidar a Panamá como un centro logístico de referencia regional.

A través de esta alianza institucional, ambas entidades lograron avanzar en proyectos de alta prioridad que permanecieron pendientes durante años, y que hoy representan logros tangibles para el sector comercial de la provincia de Colón y el resto del país.

Principales avances e hitos tecnológicos

Los pilares de esta estrategia conjunta se centraron en la implementación de herramientas operativas y de fiscalización digital:

Módulo de Reexportación: La puesta en marcha de esta herramienta digital agiliza de forma significativa los procesos operativos, al tiempo que fortalece la trazabilidad de todas las mercancías que transitan por la zona franca.

Videovigilancia y monitoreo: Se reforzaron las capacidades de control mediante el intercambio de información proveniente de los nuevos sistemas tecnológicos de cámaras, lo que asegura una coordinación más efectiva y una respuesta rápida ante incidencias.

Escáneres de alta tecnología: La gestión interinstitucional permitió la instalación de dos escáneres con tecnología de rayos X por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) , una medida que puso fin a un rezago de más de 15 años sin este tipo de equipamiento para la inspección no intrusiva .

Conexión entre sistemas DMCE y SIGA: Se concretó de forma exitosa la interfaz técnica entre el sistema DMCE de la zona franca y el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA). Este proyecto tecnológico estuvo pendiente durante 17 años y actualmente optimiza el flujo de información, reduciendo los tiempos en los trámites administrativos y de campo.

Con la interconexión de las plataformas DMCE y SIGA se pone fin a casi dos décadas de desconexión digital entre las dos entidades comerciales más importantes de la región atlántica.