Cancillería niega tolerancia al crimen organizado en la Zona Libre de Colón

La Cancillería de Panamá manifestó su echazó a los señalamientos que pretenden presentar a la Zona Libre de Colón como un espacio de tolerancia al crimen organizado. Lo anterior se da tras un informe emitido por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit).

"Esa narrativa desconoce la realidad, los avances alcanzados y el profundo proceso de modernización que impulsa el Gobierno Nacional", indicó la Cancillería a través de un comunicado de prensa.

La Zona Libre de Colón es un activo estratégico del Estado panameño y uno de los principales motores económicos de la región, y su prestigio internacional se construye sobre el comercio legítimo, la transparencia y el cumplimiento de estándares cada vez más riguroso, añadió.

Los controles aplicados han fortalecido la seguridad, además de que se incorporando tecnología de punta con cámaras de videovigilancia, escáneres de última generación y mayores mecanismos de supervisión y trazabilidad.

Ayer la administración de la zona franca más grande del hemisferio occidental ha salióal paso para contener un ataque reputacional que amenaza la estabilidad del hub logístico panameño.

A través de un comunicado oficial, la gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), Luisa Napolitano, rechazó de forma categórica las recientes declaraciones y publicaciones atribuidas a Jeffrey Hardy, representante de la coalición privada internacional TRACIT (Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito).

Napolitano tildó las afirmaciones de "excesivas, falsas, infundadas y lesivas", advirtiendo que los señalamientos que vinculan a la zona franca y a sus empresarios con supuestas redes de contrabando, lavado de activos y ocultamiento de mercancías falsificadas atentan directamente contra la economía nacional.

Según el comunicado, la iniciativa de TRACIT responde primordialmente a agendas comerciales particulares orientadas a proteger los intereses de sus patrocinadores financieros.

Tracit

Un informe dde la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) sitúa a Panamá segundo en la región en comercio ilícito, destacando avances aduaneros y alertando sobre riesgos en la Zona Libre de Colón.

La Zona Libre de Colón aparece como un punto crítico: facilita el comercio legítimo, pero también es aprovechada por redes criminales para distribuir mercancía ilícita.