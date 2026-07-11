Los equipos de rescate del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) continúan las labores de localización del pescador Juan David Torrero, quien se encuentra desaparecido desde la tarde del jueves tras caer accidentalmente al agua.

Como parte del operativo de emergencia, la institución aeronaval informó que fue desplegada de forma inmediata la embarcación P-843, la cual realiza patrullajes e intensos recorridos en la zona afectada para reforzar las tareas de salvamento.

El incidente ocurrió luego de que Torrero zarpara desde la costa de Punta Chame junto a Jhonatan Arango con dirección a la isla de Otoque para realizar faenas de pesca.

No obstante, una avería mecánica en el mango del motor provocó que la embarcación diera vueltas sin control, ocasionando que ambos tripulantes cayeran al mar.

Perímetro de búsqueda en Panamá Oeste

Las operaciones de rastreo se concentran actualmente a tres millas náuticas de Punta Chame y en las proximidades de la isla de Otoque, según detalló de manera oficial el director regional del SINAPROC en la provincia de Panamá Oeste, Bolívar Nieto.

El funcionario añadió que el personal terrestre del SINAPROC se mantiene realizando monitoreos preventivos e inspecciones en distintas zonas de playa de la localidad.

Mientras tanto, en la costa de Punta Chame, los familiares y amigos del pescador desaparecido se mantienen congregados a la expectativa del desarrollo de los operativos, unidos en oración para que el ciudadano aparezca con vida en las próximas horas.