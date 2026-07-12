My Sharona logró su primer clásico del año 

My Sharona remató y dominó el clásico General José Antonio Remón Cantera celebrado en la sexta carrera de la programación dominical en el Hipódromo Presidente Remón.

Esta yegua de siete años, que venía de llegar quinta a dos largos y tres cuartos en su última carrera, en esta ocasión sus conexiones cambiaron de estrategia y la dejaron correr cómoda afuera.

Casi todo el trayecto de la competencia, la pensionista del FDM, My Sharona, se encontraba en la penúltima posición, bien afuera, como cazando a sus enemigas. Mientras en la punta iban Aryna, Jaque Doble, Wonder Lady y Cariátide, a un largo Deyanira, My Sharona y Romelier.

Seguía la carrera y Aryna junto a Jaque Doble, batallaban por la punta. En tanto, Wonder Lady, dejaba la contienda y esto lo aprovechaba Deyanira por los rieles.

No fue hasta cuando pasaron el poste de los 800 metros cuando a My Sharona, su jinete la puso en carrera y comenzó a rebasar a sus rivales una a una.

Ya en los 550 tomó más fuerza para tocar la punta que controlaba Aryna.

Al entrar en al recta final, despegó, dominó la carrera y pasó la meta con tiempo de 1.53.1 la distancia de 1,800 metros (1 ⅛ de milla).

My Sharona es una colorada de siete años que pertenece al Stud FDM y devolvió a la primera posición $25.00.

Fue escoltada por Aryna, Jaque Doble, Romelier y Dejanira, en una pista ligera en el Hipódromo Presidente Remón.

Lo más probable que estas yeguas se vuelvan a medir en el mes de septiembre en el Clásico Sociedad de Dueños de Caballos, evento clasificatorio para escoger a las representantes de Panamá a la Copa Confraternidad del Caribe de Yeguas a disputarse en Puerto Rico.