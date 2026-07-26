Revés

Me cuentan que Triple R y el diario de la 12 de octubre sufrieron un nuevo revés judicial, luego de que una jueza ordenara la reapertura de la causa que se le sigue por el caso Odila. ¡Ay padre!

Regaño

Dicen que la jueza casi se va de espaldas cuando vio las profundas deficiencias de la fiscalía, que se querían hacer los locos y darle a Triple R base por bola. Hasta tuvo que pedir una mayor objetividad. ¡Plop!

Antitodo

Los neonatos ahora no han encontrado mejor pasatiempo que comulgar con la línea de los antitodo. Si no pregúntenle a la honorable C-3 que toma posturas radicales mientras el pueblo se come un cable.

Guía

Y hablando de honorables, la Chinita del West no ha perdido tiempo para convertirse en la guía turística personal del nuevo embajador chino. ¿Amabilidad o desafío directo a los gringos? ¡Santo!

Tiempo

Un ilustrado teme que el tiempo pase y los créditos chimbos de la DGI queden en nada, sobre todo porque mientras los pelagatos están pagando, los peces gordos siguen burlando el sistema. ¡Ay no!

DJ

Un imprudente comenta que, si bien los hijos no tienen por qué pagar los errores de sus padres, al primogénito del Tortugón le habría quedado mejor cambiarse el nombre artístico a DJ Tortuguín. ¡Perversos!