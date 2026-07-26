Feminicidios en Panamá suben un 86 % en el primer semestre de 2026; homicidios tienen alza del 8%

Los feminicidios en Panamá subieron un 86 % en el primer semestre de este año al sumar trece, frente a los siete del mismo período del año anterior, mientras que los casos de tentativa de feminicidio lo hicieron en 89 % y totalizaron 17 casos.



Según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) consultadas este domingo por EFE, otras ocho mujeres murieron de forma violenta, un 14 % más que las siete del primer semestre de 2025.



La mayoría de los casos ocurrieron en la zona metropolitana y sus cercanías, con tres feminicidios en la provincia de Panamá, donde se encuentra la capital; tres en el distrito de San Miguelito, una zona marcada por altos índices de violencia, y dos en la provincia de Panamá Oeste, contigua a la ciudad.



Asimismo, las provincias de Panamá y Panamá Oeste, así como San Miguelito registraron la mayor cantidad de intentos de feminicidios con cuatro, tres y dos, respectivamente.



Seis de las muertes violentas de mujeres tuvieron lugar en la provincia de Panamá, una en Panamá Oeste y una en la provincia occidental de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.



La mayoría de las víctimas de feminicidio tenía entre 18 y 44 años (9), mientras que casi la mitad de todos los casos (6) se perpetró con un arma de fuego.



Entre los casos registrados este año se encuentra el asesinato a manos de su pareja de una fiscal de la Sección Metropolitana de Homicidio y Feminicidio del Ministerio Público, ocurrido en marzo pasado, mes con más feminicidios (4), según la estadística oficial.



También el de una mujer de 41 años asesinada por su expareja, de 45 años, con un machete en un restaurante en la ciudad occidental de David, en la provincia de Chiriquí y situada a unos 440 kilómetros de la capital panameña.



El agresor, "sin mediar palabras le propinó (a la mujer) al menos unas cuatro heridas en el área de la cara y la cabeza que le provocaron su muerte (...) con un arma blanca (machete)", informó la Fiscalía en su momento



Las activistas panameñas han denunciado no solo el aumento de los casos de feminicidio sino la violencia con que se comenten, y reclaman que el asunto no parece ser prioritario para las autoridades.



En una marcha por el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, la dirigente estudiantil y miembro de la agrupación 'Juventudes revolucionarias', Ileana Corea, cuestionó en declaraciones a EFE que ante la escalada de los feminicidios, cada vez más violentos, las autoridades tratan de ofrecer "explicaciones que no tienen algún sentido frente a la realidad que estamos viviendo las mujeres".



Panamá registró 20 feminicidios en el 2025, un 13 % menos en relación con los 23 del año anterior, de acuerdo con los datos de la Fiscalía.

Homicidios suben

Los casos de homicidios aumentaron un 8 % en Panamá al sumar 300 entre enero y junio pasado, por encima de los 279 del mismo lapso de 2025, en medio de una ola de violencia atribuida por las autoridades a rencillas y lucha por el control territorial de las pandillas.



Las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía), consultadas este domingo por EFE, precisaron que la provincia de Panamá, donde está la capital, registró la mayoría de los casos con 133, un 7 % más frente al primer semestre de 2025.



La segunda región más violenta entre enero y junio fue el distrito de San Miguelito, situado en el área metropolitana, con 54 homicidios, un 4 % más que en el primer semestre de 2025, seguida de la provincia contigua de Colón, litoral Caribe, con 52 casos, un notable 10 % menos.



La provincia que más crecimiento de homicidios registró en el período en estudio fue la occidental de Chiriquí con el 240 %, al registrar 17 casos frente a los cinco del primer semestre de 2025.



El 93 % de las víctimas fueron hombres, la mayoría con edades entre 18 y 39 años, mientras que en el 85 % de los casos el crimen se perpetró con armas de fuego.



Las autoridades acusaron una ola de violencia durante este primer semestre que atribuyeron a las rencillas y lucha por el control territorial de las pandillas, incluidos cabecillas de estos encarcelados.



Según datos de la Policía Nacional, actualmente hay en Panamá 121 pandillas identificadas y las ocho más grandes (Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4L, Killa, Mafia Filipina, HP o Manzana Cere y Sinaloa) operan en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este, San Miguelito y Colón.



En este primer semestre se han dado casos que han estremecido a la opinión pública, como el asesinato el 17 de junio de una niña de 10 años frente a su escuela en un ataque armado que iba dirigido contra su padrastro, señalado por las autoridades como un hombre con prontuario criminal.



El pasado 1 de junio Panamá registró además la fuga histórica de 195 reos de una cárcel situada en las afueras de la capital, de los cuales fueron recapturados casi todos en plazo de más de un mes.



Por ello, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció el pasado 1 de julio la construcción de una cárcel de máxima seguridad y el despliegue de drones en los barrios como parte de una política de seguridad más dura contra el crimen.