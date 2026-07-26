Panamá no ha recibido informes oficiales del desplazamiento del Clan del Golfo al país; monitorean cuentas bancarias

El ministro de Seguridad, Frank Abrego, recalcó este domingo que no han recibido información oficial con respecto al desplazamiento del Clan del Golfo hacia Panamá.

De acuerdo con el titular de Seguridad, esta semana se reunieron con los directores de estamentos de seguridad para verificar si tenían algún informe de los organismos de inteligencia de Colombia, el cual no existe.

Abrego destacó que probablemente haya información de inteligencia que no se les ha comunicado porque está en estudio.

Las declaraciones de Abrego se enmarcan en publicaciones de medios internacionales como la revista Semana, en la que se ha advertido que capos del Clan del Golfo y disidencias de las Farc estarían huyendo a Panamá tras la elección de Abelardo De La Espriella.

El jefe de la cartera de Seguridad, además, recalcó que han estado dándole seguimiento a los movimientos bancarios que provengan de Colombia, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos.

"Estamos viendo si hay un incremento de cuentas provenientes de Colombia o si se han hecho depósitos. La UAF y la Superintendencia Bancaria están pendientes a esta información dentro del sistema bancario", dijo en Debate Abierto.

Abrego recalcó que mantienen la zona bajo constante vigilancia y recordó que Darién ha sido el sitio histórico de descanso de la guerrilla y los paramilitares.

Además, es una zona cercana a las regiones en las que más se siembran matas de cocaína.

El funcionario adelantó que a partir del 10 de agosto se implementarán acciones para fortalecer la seguridad en la frontera.

