Semáforos con IA instalará la ATTT en 16 intersecciones de las tres avenidas principales de la capital

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) instalará semáforos con inteligencia artificial en 16 intersecciones de las tres avenidas principales de la capital.

Los equipos a adquirir son sistemas autónomos para el control de semáforos, a través de procesos de computación en el borde (edge computing), que es una tecnología que procesa los datos cerca de donde se originan en lugar de enviarlos a un servidor. A su vez, optimiza los tiempos de espera mediante inteligencia artificial.

En la Tumba Muerto, los semáforos se instalarán en El Bosque, Linda Vista, entrada al Instituto América, paso peatonal de Universidad Tecnológica, Villa de las Fuentes, centro comercial El Dorado y la entrada a Dos Mares.

En la Transístimica se ubicarán en El Ingenio, Camino Real de Bethania, Calle Harry Heno (Panamotor/Banco Nacional), y calle 64 Oeste (Hopsa/KFC).

En la Vía España se instalarán en a la altura de la iglesia del Carmen, calle Elvira Méndez, Avenida Eusebio A. Morales y la calle Thais de Ponds – Calle 57 Este (Caja de Ahorros).

Los semáforos operarán de forma descentralizada y autónoma en cada intersección, procesando datos localmente en tiempo real y modificando, ciclo a ciclo, los tiempos semafóricos sin depender de conectividad permanente a servidores remotos para la toma de decisiones operativas.

El precio de referencia para la adquisición de los equipos asciende a 296 mil 800 dólares ($296,800.00).

La licitación está prevista para el 19 de agosto.