¿Nueva jefa?

Un vidajena me contó que por los lados del Cajetón van a estrenar dirigente de comunicación hoy lunes. Dicen que solo es cuestión de acostumbrarse, pues la "Quinta" viene con nuevas metas. A seguir a su nueva capitana.

¿En serio?

Me soplaron que la TikToker de San Miguelito anda con dolor de espalda luego de esos pasos prohibidos con una banda. Mientras el Municipio en llamas. ¡Barbaridad!

De vuelta

Y hablando de la mayor autoridad de los distritos, la demoledora retorno a las redes sociales para un evento de belleza. Ella se creía una de las participantes, mientras tanto cientos de papeles en espera de resolución en su oficina.

Cambios

Un analista se pregunta qué harán los que tienen la lujosa marca de carros que ya no estará en Panamá, pues los repuestos no es que se encuentren en Río Abajo o Avenida B. Aunque ellos tienen el billullo para mandar a buscarlos donde sea. El dinero...

Escándalo

La nuera del fulano detenido por presunto delito de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, está en problemas y está embarrando a varios personajes. Esto se va a descontrolar. Amanecerá y veremos en que termina la historia.

Los fueron...

Que la escoba pasó por la Unachi, no es algo que sorprenda, lo que causa molestias es que siempre se van en contra de los hijos de la cocinera... Y los trabajos andan huyendo.