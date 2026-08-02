Acodeco dejó claro que no multará a minisúper; el responsable del gas faltante es el distribuidor

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aclaró que los operativos de verificación del contenido neto de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras no tienen como propósito sancionar a los minisúper, abarroterías u otros comercios minoristas cuando se detecta que un tanque contiene menos gas del que corresponde.

La entidad explicó que, durante las inspecciones, los funcionarios verifican el peso de los cilindros utilizando equipos debidamente calibrados. Si un cilindro presenta un contenido neto inferior al establecido, este es retirado del punto de venta y trasladado a la sede principal de la Acodeco para las verificaciones técnicas e investigaciones correspondientes.

Posteriormente, se notifica al distribuidor responsable para que presente los descargos pertinentes y, de comprobarse el incumplimiento de las normas de contenido neto, se aplican las sanciones que establece la legislación vigente.

La Acodeco enfatizó que los comercios donde se realizan las verificaciones no son objeto de multas por el simple hecho de tener un cilindro con faltante de contenido, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía y a los pequeños comerciantes a no dejarse llevar por informaciones incorrectas que circulan sobre estos operativos.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, reiteró que el objetivo de estas acciones es proteger los derechos de los consumidores y asegurar que cada familia reciba la cantidad de gas por la que paga.

"Es importante que los propietarios de minisúper, abarroterías y la ciudadanía tengan la tranquilidad de que la Acodeco no sanciona al comercio minorista cuando detecta un cilindro de 25 libras con menos contenido del debido. Nuestro procedimiento consiste en retirar ese cilindro, realizar las verificaciones técnicas e iniciar la investigación correspondiente para determinar dónde se produjo la anomalía. Si se comprueba un incumplimiento por parte del distribuidor o de cualquier otro responsable dentro de la cadena de suministro, se aplicarán las sanciones que establece la ley", manifestó Abadi Balid.

El administrador destacó que estas verificaciones forman parte de la responsabilidad institucional de velar por el correcto uso de los recursos públicos destinados al subsidio del cilindro de 25 libras y de garantizar que los consumidores reciban exactamente el contenido neto establecido.

"La Acodeco no va a detener estos operativos porque estamos defendiendo el bolsillo de los consumidores panameños y protegiendo recursos públicos que financian el subsidio del gas de 25 libras. Nuestra responsabilidad es llegar hasta el fondo de cada investigación para determinar en qué etapa de la cadena de distribución se produce cualquier pérdida de contenido y garantizar que cada familia reciba exactamente la cantidad de gas por la que pagó. Ese compromiso lo vamos a hacer cumplir", concluyó el administrador general.

La Acodeco reiteró que las verificaciones de contenido neto continuarán desarrollándose en todo el país como parte de las acciones permanentes de vigilancia del mercado, con el objetivo de fortalecer la transparencia en la cadena de distribución del gas licuado para cocinar y salvaguardar los derechos económicos de los consumidores panameños