Roberto González gana bronce en ciclismo y Andrés González lo hace en lucha

El santeño Roberto González supo rematar, cerrar con un fuerte sprint y, en un final muy apretado, ubicarse entre los tres mejores para ganarse la medalla de bronce en la prueba de fondo del ciclismo masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

“Una carrera muy rápida, muy dura por el calor, pero nos logramos meter en el sprint, donde hay que tener un poco de malicia. También es un poco de lotería, suerte y tener buenas piernas para el final, donde logramos una medalla de bronce que deja un buen sabor de boca por lo que hizo la selección hoy”, dijo González luego de cruzar la meta.

Roberto González detuvo el cronómetro en 3 horas y 48 minutos exactos, en un recorrido de 169.5 kilómetros por las calles de Santo Domingo, República Dominicana para llevarse el bronce.

La medalla de oro la conquistó el colombiano Nicolás Gómez con tiempo de 3 horas, 47 minutos y 59 segundos, mientras que la plata fue para el costarricense Joseph Ramírez, quien hizo el mismo tiempo que el panameño.

González también reconoció el trabajo del chiricano Carlos Samudio, quien se escapó y comandó casi toda la carrera en fuga.

El medallista sostuvo que hay un balance positivo en este año 2026 en el ciclismo panameño. Añadió que quedan pendientes unas competencias en Europa y que hay que seguir con el ciclo olímpico, "dando los mejores resultados para nuestro país y seguir creciendo como nación", apuntó.

Andrés González gana medalla en lucha

Por su parte, Andrés Gonzálezm ganó medalla de bronce en la lucha grecorroama en las categoría de 60 kilogramos.

Fuie la medalla número 12 para Panamá, en la justa deportiva regional.

El luchador González se impuso a por 9-0 a Endrick Martínez de Puerto Rico, en la disputa por la medalla de bronce los JCC.