Un fatal choque ocurrido en la rampa que conduce al poblado de Bique, en la autopista Arraiján La Chorrera, dejó dos personas sin vida y un herido que fue trasladado a un centro hospitalario.

La colisión con un objeto fijo ocurrió en horas de la madrugada de este domingo y al lugar llegaron varios carros de los bomberos para atender el hecho de tránsito.

El auto tipo sedán se estrelló contra un poste en el paño de la autopista que conduce a la ciudad, a la altura de la rampa de acceso a Bique.

Un informe de la Policía Nacional reveló que en las últimas 24 horas se colocaron 1,211 boletas por incumplimiento del reglamento de tránsito.

De este total, 340 fueron por exceso de velocidad, 42 por luces inadecuadas y 37 por embriaguez comprobada.

Adicional, 119 vehículos tuvieron que ser removidos con grúa.