Europeos pierden la vida cuando iban a observar las líneas de Nazca

Trece personas, entre ellos once turistas de España, Italia y Alemania, murieron el sábado en Perú al estrellarse una avioneta que los llevaba a sobrevolar las famosas Líneas de Nazca por causas todavía desconocidas, en un accidente donde no hubo ningún sobreviviente.

Entre los fallecidos están los dos tripulantes de la aeronave, de nacionalidad peruana, además de siete italianos integrantes de dos familias y sendas parejas de españoles y alemanes, según la información preliminar reportada por las autoridades peruanas.

El accidente se produjo por motivos aún desconocidos en torno a las 1:00 p.m., hora de Panamá, a dos kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Nazca, después de que la avioneta, de la compañía Aerodiana, hubiese despegado al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, están gestionando que «los deudos reciban esta dolorosa noticia de manera directa y oportuna a través de los canales oficiales, evitando que se enteren por fuentes externas o mediáticas».

El ministerio explicó que, cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca, tras lo cual se perdió todo contacto radial.

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación ha activado de forma automática los protocolos y procedimientos técnicos para esclarecer las causas del accidente, indicó el ministerio.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dijo que lamentaba profundamente el accidente en que han perdido la vida 13 personas (11 pasajeros y dos tripulantes) cuando sobrevolaban las turísticas Líneas de Nazca.

«El ministro de Transportes y Comunicaciones está realizando la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida», afirmó Fujimori a su retorno a Lima de una visita de trabajo.

