¡Qué maravilla!

Con todo respeto al talento de Dímelo Flow como productor… ¿Alguien más siente que meterlo de jurado en Tu Cara Me Suena es como pedirle a un “chef” que solo ponga la sal? Tiene la experiencia, sí, pero intuyo que no la va a soltar. Mi sobrina lo resumió perfecto: “Es muy payaso”. Ojalá me equivoque y nos dé críticas profundas. ¿Juzgará con flow o con payasadas?

¿Fracaso ‘express’?

¡Qué giro maestro en Operación Triunfo USA! Adelantan la final como quien apaga la tele en una mala película: “Mejor acabamos ya antes de que se note más”. Ni los concursantes se lo creen, pobrecitos, mirándose como en un sueño surreal. No lograron enganchar ni a las sillas del plató. ¿Reality o speed-dating con canciones? ¡Éxito rotundo de “si no entretiene, cortamos”!

‘Sigue así’

Josenid, tu proceso es inspirador de verdad. Pasaste de tener libras de más a transformar tu cuerpo con disciplina, pero lo más valioso es que entendiste que la verdadera felicidad viene de verte y sentirte bien contigo misma, independientemente del número en la balanza. Seguir trabajando tanto tu cuerpo como tu mente habla de madurez y autoamor.