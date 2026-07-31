VSR se cobra la vida de 13 niños en Panamá y concentra el 45 % de los ingresos a Cuidados Intensivos del Hospital del Niño

El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) mantiene bajo máxima alerta al sistema sanitario panameño. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), al corte de la semana 28 se han contabilizado 13 defunciones en la población infantil, abarcando a lactantes de entre un mes y dos años de edad sin antecedentes de prematurez.

La propagación de este patógeno coincide con una alta circulación simultánea de influenza en el país, un panorama que, de acuerdo con la directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, ha acelerado los ingresos hospitalarios pediátricos con la llegada de la temporada lluviosa.

Presión hospitalaria y Estrategia de inmunización

La severidad del brote actual ha impactado en la capacidad de atención especializada de los centros de referencia pediátrica del país, donde la ocupación de camas por afecciones respiratorias graves registra picos significativos.

Para contrarrestar el impacto de la enfermedad en los primeros meses de vida, el Minsa ha reforzado la estrategia de prevención mediante la vacunación de mujeres gestantes entre las semanas 30 y 36 de embarazo, facilitando la transferencia de anticuerpos al recién nacido.

Asimismo, la red de salud pública incorporó la aplicación de un anticuerpo monoclonal dirigido a lactantes cuyas madres no hayan sido inmunizadas durante la gestación.

Las autoridades de salud hacen un llamado urgente a padres de familia y cuidadores a acudir a instalaciones médicas de inmediato ante la presencia de signos de dificultad respiratoria