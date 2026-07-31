Se cumplen 45 años de la desaparición física del general Omar Torrijos

El 31 de julio de 1981, el silencio del Cerro Marta en Coclé se convirtió en eco de tragedia. El avión que transportaba al general Omar Torrijos se estrelló y con él se apagó la voz del líder militar que había marcado el rumbo de Panamá. Hoy, 45 años después, su figura sigue viva entre memoria, debate y misterio.



El país despertó aquel día con la noticia de un accidente aéreo que sacudió los cimientos de la política nacional. Torrijos, considerado el “líder máximo” de la revolución panameña, había muerto en circunstancias que aún generan interrogantes.

Su ascenso al poder en 1968 tras el golpe militar contra Arnulfo Arias lo convirtió en protagonista de una nueva etapa. Desde entonces, gobernó con un estilo populista y nacionalista que buscaba transformar la estructura social.

Además, su nombre quedó ligado a los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que aseguraron la devolución del Canal de Panamá en 1999. Ese logro lo convirtió en símbolo de soberanía y orgullo nacional.

Por otro lado, impulsó programas de reforma agraria, construcción de escuelas y proyectos de salud. Estas iniciativas le dieron respaldo popular, especialmente en comunidades rurales que por primera vez se sentían parte del Estado.

Sin embargo, su gobierno también fue señalado por el control militar y la falta de libertades democráticas. Opositores fueron perseguidos y algunos enviados al exilio, lo que alimentó la visión de un régimen autoritario.

Asimismo, la muerte de Torrijos nunca dejó de ser objeto de especulación. Aunque la versión oficial habló de accidente, voces críticas sugirieron atentado, alimentando teorías que aún circulan en la memoria colectiva.

Con el paso de los años, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), fundado en 1979, ha reivindicado su legado. Para sus seguidores, Torrijos representa justicia social y defensa de la soberanía panameña.

No obstante, sus detractores lo recuerdan como dictador y cuestionan la falta de democracia durante su mandato. Esa dualidad mantiene vivo el debate sobre su verdadero papel en la historia nacional.

Figura que marcó un rumbo político que aún se discute. Entre logros y sombras, Torrijos permanece como un recordatorio de que el poder puede transformar un país, pero también dejar heridas que tardan en sanar.