Extraditan a 'El Abogado', presunto cabecilla de la pandilla Bagdad Santa Eduviges

Las autoridades panameñas custodiaron la llegada al país de Jean Carlos Valencia Escobar, tras concretarse su proceso de extradición desde el Reino de España.

El procesado es requerido por la justicia panameña por su presunta vinculación con estructuras del crimen organizado y el pandillerismo.

Valencia Escobar es requerido en el marco de la «Operación Bagdad Santa Eduviges» —desarrollada el pasado 22 de mayo de 2026 como una derivación de la «Operación Combate»—, cuyo objetivo primordial residía en la desarticulación de una presunta célula de la agrupación criminal "Bagdad" asentada en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen.

En dicha acción policial se logró la aprehensión de siete personas, entre ellas el individuo conocido con el alias de “Rungito”. Fuentes oficiales señalan que la extradición de Valencia representa una de las capturas clave en el desarrollo de la causa.

De acuerdo con los señalamientos del Ministerio Público, Valencia Escobar, conocido en el ámbito delictivo bajo el alias de “El Abogado”, ejercía presuntamente un rol de liderazgo dentro de la estructura investigada, vinculada a múltiples hechos de violencia en el territorio nacional.

Entre los eventos constitutivos del expediente destaca el homicidio de uno de los hijos de crianza de César Caicedo, caso en el cual las investigaciones sitúan a Valencia como el presunto autor intelectual. Las hipótesis del Ministerio Público sugieren que este crimen detonó una serie de acciones violentas posteriores, entre las que figura el asesinato de un hermano del propio imputado.

El caso ha generado atención pública debido al perfil profesional del procesado, quien según las autoridades es abogado de profesión y sería el propietario de un bufete.

El caudal probatorio presentado por los estamentos persecutores incluye informes de seguimiento y vigilancia, intervenciones telefónicas autorizadas, diligencias de agentes encubiertos y diversos actos de investigación con los que la fiscalía busca acreditar la vinculación del imputado con la organización criminal.