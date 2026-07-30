Con el presupuesto general del Estado para 2027, se hizo una recomposición de prioridades, según las palabras del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman.

Durante la sustentación del proyecto al Pleno de la Asamblea Nacional, el titular explicó que se ajustaron las solicitudes de las instituciones, consiguiendo disminuir gastos de funcionamiento, mientras que se aumentó lo destinado a inversiones.

El presupuesto para el siguiente año es de $35,111.7 millones, que es superior al del año anterior en 0.6%, sin embargo es 14% inferior a lo solicitado por las diferentes entidades que componen la administración pública.

Y es que Chapman planteó que el presupuesto es un instrumento de inversión para el desarrollo que se sustenta en protección social y disciplina fiscal.

Para el próximo año, el límite máximo del déficit será 3% y de acuerdo con el ministro, su cumplimiento será indispensable para recuperar espacio fiscal y proteger el grado de confianza en el país.

Chapman destacó que el presupuesto de funcionamiento 2027 será por $22,547 millones, que es inferior al de 2026 por $1,166 millones.

Por otra parte, el presupuesto de inversión será de $12,564 millones, que es superior en $1,364 millones al de la actual vigencia fiscal.'

4%

la elaboración del presupuesto 2027 se hizo sobre la base de un crecimiento de 4% de la economía. 30%

menos será destinado para el pago de la deuda pública en comparación con este año.

De ese total, $7,065 millones corresponden a inversión física y $5,500 millones a inversión financiera.

Los grandes proyectos a ejecutar ya han sido mencionado en otras ocasiones y en estos se incluye aportes para las obras que no se han concluido en materia de salud, cultura, agua e infraestructura, entre otras.

Expectativa

El economista Reyes Valverde Batista plantea que mediante una buena ejecución presupuestaria, se permite a través de programas y proyectos dirigir recursos para sanidad, educación, servicios sociales, etc., y mediante la inversión, motiva a los inversionistas a desarrollar infraestructura de todo tipo.

No obstante, al ajustar el presupuesto conlleva a desalentar estas motivaciones, que ponen en riesgo la perspectiva de crecimiento económico y el empleo.

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Ahora bien, Valverde considera que las condiciones macrofiscales del país promueven la aplicación de tales medidas y espera que dicho sacrificio genere datos estabilizadores de las finanzas públicas y con ello el repunte del Estado a través de esta herramienta para solventar la falta de agua, disminuir los niveles de inseguridad y sobre todo contribuir a un escenario que beneficie el mercado laboral.

En tanto, el profesor de Economía, Adolfo Quintero, observa un presupuesto bastante realista en cuanto a los ingresos y el uso de esos fondos.

De igual forma, nota el establecimiento de priorización en cuanto a la inversión para todas las instituciones públicas.

Por su parte, el economista René Bracho plantea que desde el punto de vista de la ejecución es importante destacar que se ha logrado mantener subsidios como al tanque del gas, consumo eléctrico y aquellos que tienen que ver con la educación.

Y es que estos siguen representando un rol valioso para el bienestar de la población.

"Todo un esfuerzo que hace el país con el aporte de todos los panameños y desde esa perspectiva es importante destacar que se ha logrado mantener a pesar de la incertidumbre que enfrenta la economía y el alto nivel de desempleo y la contracción de la liquidez", dijo Bracho.