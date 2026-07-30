Bernal sostiene que Alfredo Juncá sale del Tribunal Electoral sin dejar nada positivo para Panamá

En duras declaraciones sobre el desempeño de la máxima corporación electoral del país, el jurista y catedrático Miguel Antonio Bernal afirmó que el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá, concluirá su gestión sin haber aportado beneficios al país y marcado por posturas cuestionables.

"Siempre lo he dicho: el magistrado Alfredo Juncá no ha sido para nada positivo para nuestro país", sostuvo Bernal, al criticar que la gestión del funcionario estuvo caracterizada por "planteamientos extremadamente antidemocráticos" que quedaron en evidencia en las posiciones adoptadas durante el proceso electoral de 2024.

Para el catedrático, la valoración sobre la salida del magistrado es contundente "para mí, como ciudadano, Juncá no deja absolutamente nada. Solamente hay que ver cómo llegó y cómo se va del Tribunal Electoral", puntualizó.

Juncá terminará su periodo a final de año luego de que en el periodo de escogencia en la Asamblea Nacional solo obtuvo 18 votos, mientras que el ganador, Jaime Barroso obtuvo 52.

Vínculos políticos y la estructura del Estado

Bernal recordó los orígenes del nombramiento de Juncá dentro de la entidad electoral, señalando que respondió a cuotas de poder político. "Él respondía a los intereses del Partido Panameñista, que fue quien lo puso ahí mediante un acuerdo que celebraron el señor Popi Varela y Pedro Miguel González en su momento", remarcó.

Asimismo, el jurista vinculó esta situación con los problemas estructurales de la institucionalidad panameña, cuestionando la persistencia de prácticas como el nepotismo, la corrupción y la impunidad dentro de la administración pública.

Al ser consultado sobre supuestos nombramientos en la Asamblea Nacional de personas vinculadas al magistrado, el catedrático prefirió mantener distancia de los señalamientos sobre la vida personal del funcionario:

"No tengo conocimiento de ese hecho, pero sabemos que en Panamá se ha vuelto costumbre ese tipo de favores, sobre todo la partidocracia los ha promocionado. Pero en el caso del señor Juncá no me consta, ya que no acostumbro a meterme en la vida privada de las personas", concluyó.