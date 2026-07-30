Crece el ánimo: 79% cree que la mina abrirá y 52% espera una mejor economía para su familia

La posibilidad de que el Gobierno reabra la mina coincide con un cambio en las expectativas económicas de los panameños. Así lo refleja la más reciente encuesta de Doxa Panamá, para Arca Media, que muestra una ciudadanía con una visión más favorable sobre el rumbo del país, el empleo y la economía familiar durante los próximos meses.

Entre los principales resultados del estudio destaca que el 79% de los panameños considera que el Gobierno terminará abriendo la mina, mientras que el 52% cree que la situación económica de su familia será mejor dentro de un año. Ambos indicadores reflejan un escenario donde la reactivación económica comienza a ganar espacio en la percepción ciudadana.

La encuesta también confirma que la generación de empleo continúa siendo la principal demanda de la población. El 45% de los consultados considera que este debe ser el tema prioritario para el Gobierno, por encima del combate a la corrupción (21%) y la reducción del costo de la vida (14%), lo que mantiene al mercado laboral como una de las principales preocupaciones.

En cuanto a la percepción del país, el 57% de los encuestados considera que Panamá va por el camino correcto, mientras que el 60% aprueba la gestión del presidente José Raúl Mulino. A ello se suma otro dato relevante: el 69% considera que el país estará mejor dentro de un año, lo que apunta a un clima de mayor confianza sobre la evolución de la economía nacional.

Los resultados también reflejan que los panameños mantienen una mirada cada vez más enfocada en las decisiones que puedan traducirse en crecimiento económico y oportunidades de empleo. En ese contexto, la reactivación de proyectos de gran impacto adquiere relevancia dentro de la percepción ciudadana, al ser considerada como una alternativa para dinamizar la actividad económica y fortalecer el desarrollo de distintos sectores productivos.

Los resultados sugieren que una parte importante de la ciudadanía relaciona la eventual apertura de la mina con un escenario de mayor dinamismo económico. Más allá del debate que ha rodeado al proyecto, el estudio refleja que su posible reactivación es vista como un elemento que podría favorecer la generación de empleo, atraer inversión y estimular la actividad de distintos sectores de la economía.

En conjunto, la encuesta muestra un cambio en el estado de ánimo de los panameños. La mejora en las perspectivas económicas, el empleo como principal prioridad nacional y la expectativa sobre la apertura de la mina configuran un panorama en el que la reactivación de proyectos de gran impacto aparece como uno de los factores asociados a las oportunidades de crecimiento que espera la población. Si bien el estudio recoge percepciones y no proyecta escenarios económicos, los resultados evidencian que la discusión sobre la mina continúa ocupando un lugar relevante en el debate público y que una amplia mayoría la relaciona con las posibilidades de recuperación económica del país durante los próximos años.'



Más allá del debate que ha rodeado al proyecto, el estudio refleja que su posible reactivación es vista como un elemento que podría favorecer la generación de empleo, atraer inversión y estimular la actividad de distintos sectores de la economía.

La encuesta muestra un cambio en el estado de ánimo de los panameños.