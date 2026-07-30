Paulette Thomas responde tras suspensión y defiende voto en Comisión de Educación

La bancada Vamos enfrenta un nuevo episodio de tensión política luego de que Juan Diego Vásquez solicitara la suspensión de la diputada Paulette Thomas, tras la polémica votación en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

El suplente de Thomas, Edilberto Guerrero, respaldó a la oficialista Lilia Batista para presidir la comisión, lo que generó críticas inmediatas. Vásquez calificó la acción como “inaceptable” y advirtió que no avalará acuerdos personales dentro de la coalición.

Ante la controversia, Thomas se pronunció y aseguró que no busca disculparse, sino aclarar lo ocurrido. Recordó que su trabajo legislativo ha estado enfocado en combatir la corrupción y defender los derechos de la mujer, la niñez y la familia.

La diputada explicó que, días antes de la elección, había comprometido su apoyo con Batista y que en ese momento no existía una nómina oficial de Vamos. “Yo había empeñado mi palabra con Lilia Batista”, señaló en entrevista.

En el programa Panamá en Directo, Thomas descartó cualquier tipo de “prebendas personales” y defendió que su respaldo fue un compromiso legítimo. Subrayó que desconocía la postulación de Jorge Bloise, de Vamos, para presidir la comisión.

La diputada también cuestionó la rapidez con la que se tramitó su suspensión, recordando que lleva más de 318 días esperando respuesta del Comité de Ética por otra denuncia en su contra. “Quiero ver con qué celeridad se tratará este caso”, afirmó.

Thomas asumió como propia la decisión de su suplente y reiteró que actuó con transparencia. Insistió en que no hubo acuerdos ocultos ni beneficios personales, sino un compromiso previo que decidió honrar.

Aseguró que seguirá trabajando en los temas sociales que la motivaron a llegar al Parlamento, mientras espera que el Comité de Ética defina su futuro dentro de la coalición Vamos.