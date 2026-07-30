Estadio Armando Dely Valdés sigue con las puertas abiertas y Árabe Unido podrá jugar en casa

El estadio Armando Dely Valdés de Colón seguirá siendo utilizado para los juegos del Árabe Unido y la LPF y Liga Prom. El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, añadió que los detalles con la contraloría y la empresa constructora están siendo subsanados.

Ordóñez aclaró que el estadio Armando Dely Valdés se encuentra entre un 95 y 97 % terminado, por lo tanto, está apto para ser utilizado. “Estos detalles no impiden que se lleven a cabo los partidos” de la LPF y del Árabe Unido, dijo.

El director de Pandeportes explicó: “Son temas de cierres de las obras que, en la parte gubernamental, llevan un proceso burocrático y un proceso administrativo donde hay diversas instituciones. Obviamente está la Contraloría General de la República, la entidad contratista y ahora mismo estamos en el proceso, pues, de que esas cosas queden debidamente subsanadas”, sostuvo el director de Pandeportes.

“Nada (de lo mencionado) va a evitar el funcionamiento y que la utilización del estadio Armando Dely Valdés se pueda dar con perfecta normalidad”, reiteró Ordóñez.

El estadio Armando Dely Valdés había sido aprobado por la pasada administración por un monto de 5.7 millones de dólares y tenía falencias graves con los postes de luz, pista de atletismo, cancha de fútbol, entre otros, y se añadieron otras adendas que al final terminaron aumentando el costo de la obra a 7.1 millones de dólares.

El director Ordóñez admitió que a la empresa contratista se le deben “varios millones. Estamos hablando de millones”, expresó, y que la suma asciende a mucho más que la adenda establecida, dijo el director sin profundizar en una cantidad exacta.

Árabe Unido jugará en casa

Por lo tanto, Árabe Unido y la Champions Academy FC (Liga Prom) podrán utilizar las instalaciones del Armando Dely Valdés, sostuvo Giorgio Famiglietti, comisionado de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El equipo del Árabe Unido abre la segunda fecha ante Alianza FC este viernes (hoy a las 8:30 p. m.) en el estadio Armando Dely Valdés, en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

Árabe empató ante Plaza Amador 2-2, mientras que Alianza igualó ante UMECIT por 0-0 en la fecha pasada.