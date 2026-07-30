"El destino no surge solo, se construye": La apuesta de Panamá para llevar el boom turístico al interior del país

Tras registrar un crecimiento del 17.4% en la llegada de visitantes durante el primer trimestre del año, lo que representa 1,75,998 turistas adicionales ingresando al país, las autoridades del sector sostienen que el incremento no es producto del azar ni de una inercia de mercado. Para la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el resultado responde a un cambio de enfoque en la gestión de marca país: entender que los destinos no se encuentran, se construyen.

Gloria de León, administradora de la ATP, señala que para destacar dentro del "menú de países" disponibles para los viajeros globales es indispensable generar confianza internacional y articular infraestructura con promoción activa.

"Los destinos se construyen, son un proceso de construcción. Hay que generar la confianza en el país para atraer esos visitantes que escojan a Panamá", explicó la funcionaria en Telemetro Reporta al detallar los pilares detrás de la derrama económica y el aumento de la ocupación hotelera en el arranque del año.

Detrás de las cifras operan 10 alianzas estratégicas digitales y comerciales con aerolíneas y touroperadores globales, además del impulso al turismo de reuniones.

De acuerdo con datos de la institución, solo en el primer trimestre se incentivaron 93 congresos internacionales, manteniendo una cartera de 110 eventos confirmados de aquí a diciembre de 2026, sin contabilizar las convenciones privadas organizadas de forma independiente en hoteles y centros de convenciones.

Cambio de paradigma legal: De habitaciones de hotel a "productos turísticos"

Uno de los puntos clave para sostener este crecimiento radica en la transición de las herramientas de incentivos a la inversión. Tras el vencimiento de la Ley 80 el pasado 31 de diciembre de 2025, una normativa orientada principalmente a la construcción de infraestructura hotelera y dormitorios, la ATP trabaja junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en una nueva ley de incentivos.

El diagnóstico oficial indica que, si bien la fase anterior exigía dotar al país de cuartos de hotel para sostener la demanda, el panorama actual requiere atractivos complementarios que generen el tráfico de turistas.

La propuesta legislativa en desarrollo reorienta los incentivos no solo hacia la creación de mayor capacidad hospedera en zonas clave, sino hacia la edificación de productos turísticos, tales como:

Marinas e infraestructura náutica

Muelles y terminales de turismo regional

Parques temáticos y atracciones de alto flujo (como piscinas de olas) Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Reorientar los incentivos hacia el interior del país

El tercer pilar de la estrategia busca romper con la histórica dependencia de la Ciudad de Panamá como único motor del sector.

Si bien la capital continúa siendo la puerta de entrada natural, potenciada por iniciativas como el programa Panama Stopover de Copa Airlines, la ATP plantea equiparar la relevancia del turismo del interior con la de la metrópoli.

"Queremos convertir el turismo del interior del país en algo tan relevante como el turismo de la ciudad, y para eso se necesitan más cuartos de hotel, se necesitan más hoteles y por supuesto poco a poco ir mejorando esa infraestructura", enfatizó De León.

La estrategia contempla una oferta integral que incluye la riqueza natural y de sol y playa en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la península de Azuero, junto con el potencial del turismo histórico en la provincia de Colón.

Para operativizar este desplazamiento del flujo de visitantes, la conectividad aérea directa hacia las provincias ha comenzado a reforzarse mediante el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez en Río Hato, con la apertura de la ruta Quito–Río Hato en julio y la incorporación de la ruta Bogotá–Río Hato proyectada para octubre.

Con ello, se busca descentralizar el turismo, acercar a los pasajeros internacionales a las zonas rurales y costeras, y garantizar que la derrama económica alcance a las economías locales del interior panameño.