El Ministerio de Salud (Minsa) alquilará 43 ambulancias a nivel nacional para la atención y traslado de pacientes en condiciones de urgencia y emergencia.

El Minsa sustentó que existe la necesidad de fortalecer a nivel nacional la atención y traslado de pacientes de manera oportuna y eficaz.

En Coclé, Chiriquí, Los Santos y Veraguas funcionarán cinco ambulancias, en cada provincia.

Para Herrera y Panamá Oeste serán habilitadas cuatro, mientras que en Bocas del Toro y Colón operarán tres.

Dos vehículos serán enviados a Darién, Ngäbe Buglé y Panamá Metro, en tanto que los otros se ubicarán en San Miguelito, Panamá Este y Panamá Oeste.

El tiempo de alquiler será de 49 meses (4 años y 1 mes) y el monto global del contrato será por $44.2 millones.

En Bocas del Toro, las ambulancias se ubicarán en el centro de salud de Almirante, hospital de Isla Colón y en Changuinola.'

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regiones de salud contarán con ambulancias. 12

meses de operación, como mínimo, deberán de tener las empresas interesadas para poder participar.

En Coclé estarán en el aeropuerto regional de Penonomé, aeródromo Guillermo Pal Jaén, y el Centro de Operaciones Prehospitalarias Minsa-Coclé.

En Colón tendrán sus puestos en el Casco de la ciudad, Costa Abajo y Costa Arriba.

En Chiriquí reposarán en el centro de salud de Boquete, Minsa Capsi de Volcán, centro de salud de Sereno y en la Base de Emergencia en Salud de David.

En San Miguelito saldrán desde los policentros de salud de San Isidro y Torrijos Carter.

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La ambulancia para Panamá Este se estacionará en el centro de salud de Unión Santeña, Minsa-Capsi de Tortí, policentro de Chepo y centro de salud de Pacora.

Las de Panamá Metro tendrán base en el hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, centro de salud de Pedregal, policentro de Juan Díaz, centro de salud de El Chorrillo y centro de salud de Paraíso (Ancón).

La fecha de la reunión previa con los proveedores interesadas se efectuará el 17 de agosto, mientras que las propuestas se entregarán y abrirán el 14 de septiembre.