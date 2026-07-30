Allanamientos en Las Tablas culminan con dos aprehensiones por presunta trata de personas

Dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas, durante la operación Corazón Azul, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

La diligencia fue ejecutada por la Primera Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada y permitió el rescate de tres presuntas víctimas de este delito.

En el operativo participaron, además de la Fiscalía, unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Migración, INTERPOL, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Como parte de la acción se realizaron tres allanamientos en dos residencias y un jardín recreativo ubicados en Las Tablas.

Según las investigaciones del Ministerio Público, el caso se originó el 11 de abril de 2026, cuando una mujer de nacionalidad colombiana ingresó al país por el Aeropuerto Panamá Pacífico junto a tres mujeres de la misma nacionalidad, quienes presuntamente fueron captadas, reclutadas y financiadas con fines de explotación sexual.

Las autoridades indican que las mujeres fueron trasladadas posteriormente a un establecimiento ubicado en la provincia de Los Santos, administrado por un ciudadano panameño, quien mantenía una relación sentimental con la mujer investigada por su presunta participación en la red de trata de personas.

La Procuraduría General de la Nación informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otras personas en este caso.

Asimismo, reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia con estricto apego a la Constitución, la ley y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.