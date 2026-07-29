Panamá conquista dos platas con Agustín Cedeño y Emily Santos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La delegación panameña consiguió dos medallas de plata tras las destacadas actuaciones de Agustín Cedeño en surf y Emily Santos en los 50 metros pecho en natación.

El surfista santeño Agustín Cedeño se adjudicó la presea de plata al sumar 12.27 puntos. La medalla de oro fue para el mexicano Jonathan Melendres, quien logró una puntuación de 13.60.

Santos suma otra plata

Por su parte, la nadadora Emily Santos obtuvo la medalla de plata en los 50 metros pecho al registrar un tiempo de 31.81 segundos en la final.

Esta representa la segunda presea plateada para Santos en la cita, luego de la conseguida en la prueba de los 100 metros pecho.

Ocho metales

Panamá ha ganado ocho medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.}

Judo: Nemesis Candelo (oro) y Kristine Jiménez (bronce)

Taekwondo: Ian Romero (bronce).

Ajedrez: Ashley Castillo (oro y plata).

Natación: Emily Santos (dos de plata en 50 y 100 metros pecho).

Surf: Agustín Cedeño (plata).