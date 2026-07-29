Panamá bajo vigilancia por temperaturas y sensaciones térmicas elevadas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas en gran parte del país. Las condiciones de temperatura y radiación han aumentado paulatinamente, considerándose riesgosas para la salud durante las horas de mayor exposición.

Asimismo, las temperaturas máximas oscilarán entre 31 °C y 35 °C, generando una sensación térmica que podría alcanzar hasta 41 °C en algunas regiones.

Dentro de las áreas bajo vigilancia se incluyen Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y varias comarcas.

La combinación de calor y factores ambientales incrementa el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor en la población.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Por otra parte, indican que es indispensable mantenerse hidratado, usar ropa ligera y protección solar durante el día.

Por otro lado, las altas temperaturas también podrían traer riesgos para las mascotas. Se recomienda mantenerlas en ambientes frescos, bien hidratadas y evitar pasearlas durante el calor del mediodía.

El aviso se mantendrá vigente hasta el 30 de julio, con categoría de “Precaución Extrema” en las horas de mayor intensidad térmica.