Plaza Amador tropieza en su debut en la Copa Centroamericana tras caer ante Diriangén

Plaza Amador inició con el pie izquierdo en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 al caer por 4-2 ante Cacique Diriangén de Nicaragua, en el Estadio Nacional de Managua, en partido correspondiente al Grupo A.

El equipo local supo manejar los hilos del partido y aprovechó las fallas defensivas de los placinos, quienes cayeron en el primer tiempo por 3-0 en apenas 27 minutos de juego.

El primer tanto del equipo nicaragüense, dirigido por el costarricense Alexander Vargas, fue prácticamente de camerino a los 5 minutos del partido para poner el 1-0.

Posteriormente, Harry Rojas, 10 minutos después, amplió el marcador del conjunto de Diriangén y colocó al equipo local en ventaja de 2-0.

El tercer tanto del Cacique fue obra del uruguayo Bruno Barja, quien en una jugada individual envió el balón a las redes y puso el 3-0.

Los problemas para Plaza Amador se complicaron más en el arranque del segundo tiempo cuando Kairo Walters fue expulsado con tarjeta roja a los 47 minutos del juego.

Pese a todo, Plaza Amador intentó reaccionar, pero fue el equipo de Diriangén el que anotó el cuarto tanto y puso el marcador 4-0 gracias a Anyelo Velásquez, quien realizó un disparo al arco donde el balón se le fue entre las manos al portero placino Samuel Castañeda.

Los placinos descontaron en el marcador en los minutos finales del juego gracias a los goles de Héctor Ríos y Alberto "Negrito" Quintero a los 82 y 90 minutos, respectivamente.