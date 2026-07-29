China ha logrado una serie de innovaciones importantes en el campo de la tecnología espacial, logros que se exhiben en el Museo Aeroespacial del Instituto Tecnológico de Harbin, provincia de Heilongjiang.

El museo, que fue inaugurado en 1986, recibe diariamente alrededor de 14,000 visitantes que pueden recorrer cuatro salas temáticas: "El desarrollo de la industria espacial china", "La Universidad Tecnológica de Harbin y la astronáutica china", "El misterioso universo" y "Avances de la tecnología espacial mundial". Además, dos salas temáticas dedicadas a "Misiles" y "Motores".

Es el único museo especializado en el noreste de China que combina la exposición de objetos y maquetas de tecnología espacial con la divulgación de conocimientos sobre el espacio. Entre las piezas exhibidas se encuentran modelos de cohetes, satélites, fotografías y documentos históricos que ilustran la evolución de la astronáutica china.

Wang Ruowei, profesor retirado del Instituto Tecnológico de Harbin, explicó que el Programa Aeroespacial de China empezó oficialmente en 1956, cuando el científico Qian Xueshen regresó de Estados Unidos y planteó la idea de fundar una universidad dedicada especialmente al estudio y desarrollo del aeroespacio en China.

El experto recordó el lanzamiento exitoso de Dongfanghong-1, el primer satélite artificial chino, realizado el 24 de abril de 1970. Con un peso de 173 kilogramos, este satélite no contaba en ese momento con tecnología fotovoltaica, por lo que funcionaba con una batería parecida a las que utilizan los vehículos. Sorprendentemente, mientras se esperaba que su batería durara 20 minutos, el satélite permaneció activo durante 28 días.

Dongfanghong-1 utilizó un transmisor para emitir la melodía "Dongfanghong", que en español significa "El Este es Rojo", señal que fue recibida por una estación terrestre y luego retransmitida desde el espacio por emisoras de radio.

Wang también destacó que el satélite lleva 56 años en la órbita, debido a que no fue diseñado para ser recuperado.

La historia de este importante satélite y otros desarrollos claves de la astronáutica china se pueden conocer en el museo.