Panamá empata ante Jamaica y queda cuesta arriba en el Premundial Sub-20

Panamá no pudo mantener una ventaja de 2-0 y terminó cediendo en el último minuto un empate 2-2, lo que complica sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf (Premundial), certamen que otorga cuatro boletos a la cita mundialista de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Con este resultado, la Roja Sub-20 suma un punto, compromete su clasificación, queda cuesta arriba y obligada a ganar su siguiente encuentro, además de depender de la combinación de resultados en un grupo que comparte con Canadá, Honduras y Jamaica.

Ayer, en el partido realizado en el estadio Universitario BUAP en Puebla, México, el choque entre panameños y jamaiquinos tuvo dos caras.

El primer tiempo fue dominado por los dirigidos por Mike Stump; sin embargo, en el complemento el plantel caribeño apretó y buscó la igualada ante un equipo panameño que terminó pidiendo la hora.

Panamá dominó el primer tiempo

Panamá fue superior a Jamaica en la primera parte. Inclusive, la primera diana del juego fue obra de Moisés Richards a los 13 minutos.

El tanto de Richards llegó gracias a un disparo desde fuera del área grande que envió el balón al palo derecho del arco jamaiquino.

Entretanto, el segundo tanto panameño lo convirtió Gerson Gordón al minuto 22, tras culminar una jugada colectiva luego de una asistencia de Carlos Rodríguez.

Panamá tuvo la oportunidad de ampliar aún más el marcador a los 36 minutos por medio de Ernesto Gómez, pero su gol fue anulado por posición adelantada, en una jugada que generó muchas dudas por la ubicación del atacante panameño.

Jamaica cambió la cara en el complemento

Para la segunda mitad, Jamaica ajustó sus líneas. Por su parte, las variantes de Panamá no respondieron y quedaron en deuda.

Jamaica aprovechó un descuido de la zaga panameña y descontó por medio de Jahmarie Nolan para poner el 2-1 momentáneo a los 62 minutos.

En los minutos finales, Panamá terminó acorralada y Jaquan Brown, con un remate de cabeza en el minuto 90+5, selló el 2-2 definitivo.

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Gerson: ‘Hay que ganar o ganar’

Panamá no tiene margen de error en su siguiente compromiso que será ante Honduras: necesita ganar sí o sí y esperar la combinación de resultados para meterse en la siguiente fase.

El jugador agregó que lo ocurrido en el empate ante Jamaica en el último suspiro “son cosas que pasan en los partidos”, al tiempo que admitió que deben corregir detalles en el “juego aéreo”.