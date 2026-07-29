Del chat a la cárcel: condena de 1.000 años para red que vendía cocaína por aplicaciones de mensajería

Una corte de El Salvador condenó a penas de más de 1.000 años de prisión a tres hombres señalados de liderar un grupo dedicado a la venta de drogas mediante aplicaciones de mensajería, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).



"El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso condenas ejemplares por más de 81 casos de tráfico de drogas y más de 12 casos de proposición y conspiración para cometer el delito de tráfico de drogas a los principales cabecillas", acotó la Fiscalía.



Además, el tribunal identificó a los señalados de encabezar esta estructura como Miguel Ángel Mazariego Martínez y Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy, quienes recibieron cada uno la condena de 1.048 años de cárcel, y René Ernesto Martínez Salgado, que fue condenado a 1.038 años.



La Fiscalía señaló que en total fueron condenados "28 integrantes de la estructura criminal denominada El Gremio, dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas" en el occidental departamento de Santa Ana.



También, apuntó que "de acuerdo con las investigaciones, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, esta red operaba en Santa Ana Centro comercializando cocaína mediante aplicaciones de mensajería para recibir los pedidos".



Según cifras oficiales, en 2025 las incautaciones al narcotráfico por parte de autoridades salvadoreñas sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron valoradas en más de 618,7 millones de dólares, mientras que en 2024 fueron decomisadas más de 17,2 toneladas valoradas en 422,7 millones de dólares.