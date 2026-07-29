Nueve caballos van por los primeros puntos para el Clásico del Caribe

Este domingo nueve caballos buscan los primeros puntos para poder participar en el Clásico Internacional del Caribe. El primer evento clasificatorio, el Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio DelValle, grado 2, será el plato fuerte de estos tres días de carreras en el Hipódromo Presidente Remón.

La competencia no será fácil. Andros, Stud Dani Sam entrenado por Luis Paz Rodríguez y con la monta de Luis Arango, sale como favorito en el programa oficial de apuestas con gabela 2-1, a pesar que reaparece con tres meses y siete días de inactividad,

Esta cuadra que en los últimos años ha representado a Panamá en la Serie Hípica del Caribe, llega con otras dos cartas para esta carrera, Just Ben Hur, con Ángel Rivas, hermano del campeón del Caribe, Blessed Ben Hur y Spotlight, con Jimmy Carrión, quien no presenta competencia desde hace cuatro meses y 25 días.

Mientras, el Stud Campo Azul, llega a esta carrera con Indian Music, entrenado por Alberto Paz Rodríguez y la conducción de Yonis Lasso. Recientemente, perdió su invicto ante Gold Edition, gran ausente en esta carrera.

Otro de los participantes, Fire Light, que en dos ocasiones ha escoltado a Indian Music, llega a esta carrera con ansias de victoria. Sus propietarios, el Stud Carmen Cristina, que en los últimos cinco años han vivido este momento de mucha adrenalina, confían en Obeth Benítez y su entrenador Juan Céspedes.

El entrenador Roberto Arango, tiene dos caballos en competencia. Con Paso Firme, ejemplar nacional que va al ruedo con los colores del Stud Buena Fe y el experimentado jinete, Jesús Anel Barría y Capo Falcone, del Garcia Racing Stable, ejemplar que a sus dos años efectuó buena campaña y perdió el clásico Navidad, por distanciamiento.

Por otro lado, Cacique Forever, entrenado por Rodrigo Antonio Cedeño, tendrá la monta de Raymundo Fuentes, quien el año pasado se alzó con este clásico. El pensionista del Stud Rosil, llegó primero a tres largos de sus enemigos en su más reciente carrera.

Mente Brillante, cierra la lista de participantes de este magno evento. Abdiel Jaén en mancuerna con Rodrigo Jaén, traen al pensionista del Stud Las Riendas, tras su victoria el pasado 18 de abril, donde demostró que le encanta la distancia larga.

Para esta carrera por bolsa de B/.50,000, seis ejemplares tienen reportado llevar anteojeras y todos van en peso parejo en la sexta carrera de la programación dominical. El ganador se llevará 5 puntos, 3 puntos el segundo y 1 punto para el tercero.

Luego del sorteo de carriles los ejemplares partirán de la siguiente manera:

1.Indian Music

2.Capo Falcone

3.Fire Light

4.Just Ben Hur

5Cacique Forever

6.Mente Brillante

7.Spotlight

8.Andros

9.Con Paso Firme

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Los últimos ejemplares que han triunfado en este gran clásico:

March Point 2021-Ariosto Delgado- Stud Los Compines

Mr. Santi 2022- Michael Castillo- Fair Ground Stable

El Rojo 2023- Lorenzo Lezcano Reyes- Stud El Tronio

Dancer War 2024- Omar Hernández-Stud Dani Sam

Mr. Bristol. 2025 - Raymundo Fuentes- Rubén Orilla