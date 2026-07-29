Pronostican pocas lluvias en Veraguas, Chiriquí y Chepo

Las condiciones climáticas durante los próximos tres meses del año registran una disminución importante de lluvias que afectará principalmente a las provincias de Veraguas, Chiriquí, Panamá Oeste y el distrito de Chepo, según datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA); sin embargo, en otras zonas del país como Bocas del Toro y el norte de la comarca Ngäbe-Buglé habrá más precipitaciones de lo habitual.

Aunque esta variabilidad responde a la llegada del fenómeno de El Niño, la directora de la entidad, Luz Graciela de Calzadilla, aclaró que, particularmente en Panamá, sus efectos no se manifestarán a través de la ausencia total de lluvias, sino mediante una reducción en la cantidad acostumbrada.

"Por supuesto que hemos tenido un trastocamiento con la entrada de la temporada lluviosa producto del fenómeno de El Niño, pero vamos a tener lluvias los meses de agosto, septiembre y octubre como se esperaría; sin embargo, el pronóstico es menos de lo que normalmente ocurre", explicó.

Detalló que, para alertar sobre una posible sequía meteorológica, el déficit de lluvias debe prolongarse por seis meses consecutivos que, de extenderse por tres meses más, daría cabida a una escasez agrícola.

El IMHPA, en ese sentido, mantiene constante comunicación con representantes del sector agropecuario, especialmente los productores de arroz, con el propósito de que adopten las medidas preventivas necesarias ante este fenómeno.

Las secuelas de la variación climática que golpea al mundo, de acuerdo con Gabriel Araúz, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, se perciben en territorio nacional con la disminución de hectáreas de siembra en las provincias de Chiriquí y Coclé y los altos costos de producción.

Mencionó que en 2025 el rendimiento de la siembra se ubicó entre 80 y 98 quintales por hectárea; sin embargo, para este año se prevé una productividad inferior, entre 20 y 19 quintales por hectárea, afectando la capacidad financiera de los productores para hacer frente a los compromisos adquiridos.'



El Gobierno, para dar seguimiento a los efectos del fenómeno de El Niño, instaló una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel.



Los productores de arroz estiman que la productividad de la siembra por hectárea será inferior a la del año pasado.

"Este es un año crítico, va a ser de robo para nosotros los productores porque vamos a tener muchas pérdidas", subrayó.

Los consumidores, por su parte, temen que esta situación aumente el precio del producto en supermercados, tiendas y abarroterías a nivel nacional.

El Gobierno, para dar seguimiento a los efectos del fenómeno de El Niño, instaló una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel desde la que coordinará las medidas preventivas y respuestas a la población y productores.

La agrupación está integrada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el IMHPA, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y la Dirección Nacional de Gobiernos Locales.

