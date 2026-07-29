Hospital del Niño recibe certificación internacional por excelencia en el Método Madre Canguro

El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel alcanzó un logro histórico al ser certificado como Centro de Excelencia en el Método Madre Canguro, una distinción otorgada por la Fundación Canguro y la Asociación Colombiana de Neonatología (ASCON). Este reconocimiento valida la calidad de la atención brindada a recién nacidos prematuros y de bajo peso, consolidando al hospital como referente regional en salud neonatal.

La certificación acredita la implementación integral del Programa Madre Canguro en sus fases intrahospitalaria y ambulatoria, destacando un modelo de atención basado en evidencia científica. Este enfoque promueve la humanización de los cuidados, el fortalecimiento del vínculo familiar y la mejora en la supervivencia y desarrollo de los bebés más vulnerables.

La Dra. Yamileth Rivera Solís, jefa del Servicio de Seguimiento de Alto Riesgo, subrayó que este reconocimiento es fruto de más de dos años de capacitación, organización y trabajo en equipo. “Es un hito en nuestra historia y refleja el compromiso del hospital con la excelencia en la atención neonatal”, afirmó.

El proceso de certificación contó con el acompañamiento técnico de la Fundación Canguro Internacional y el apoyo de UNICEF, lo que permitió fortalecer las competencias del personal multidisciplinario y adecuar los procesos asistenciales a estándares internacionales.

Actualmente, el programa atiende a cerca de 130 familias cada año y, desde su implementación hasta junio de 2026, ha beneficiado a 358 familias con seguimiento especializado desde la hospitalización hasta el primer año de vida del bebé. Este acompañamiento garantiza seguridad y confianza a los padres en el cuidado de sus hijos.

El modelo fomenta la participación activa de madres, padres y cuidadores en la posición canguro, fortaleciendo la lactancia materna, el desarrollo neurológico y la recuperación emocional de toda la familia. La Organización Mundial de la Salud reconoce esta práctica como una de las intervenciones más efectivas para reducir la mortalidad neonatal.

Como parte del proceso, el Ministerio de Salud impulsó capacitaciones dirigidas al personal médico y de enfermería del Hospital del Niño, así como a profesionales de centros de salud de primer y segundo nivel en distintas regiones del país, asegurando la continuidad del seguimiento en las comunidades.

La certificación, vigente hasta octubre de 2027, reafirma el compromiso del Ministerio de Salud y del Hospital del Niño con la atención humanizada y segura. “Los padres reciben acompañamiento permanente que les brinda confianza para cuidar a sus bebés en casa. Esa diferencia se traduce en mejores oportunidades de vida para nuestros niños”, concluyó la Dra. Rivera.