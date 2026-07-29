La bancada Vamos suspende a la diputada Paulette Thomas tras polémica votación en la Comisión de Educación

La bancada independiente Vamos informó a través de un comunicado que la diputada Paulette Thomas ha sido suspendida de la bancada, tras la votación de su suplente, Edilberto Guerrero, a favor de la candidatura de Lilia Batista (RM) para presidir la comisión de Educación, Cultura y Deportes, y de Gertrudis Rodríguez (CD) para la vicepresidencia.

"En Vamos, el compromiso colectivo es nuestra bandera y está por encima de cualquier interés. Las decisiones de la Coalición se construyen entre todos y deben respetarse una vez tomadas. Esta medida busca dar tiempo para analizar lo sucedido y actuar con responsabilidad frente a la organización", indicó el comunicado.

Más temprano en su cuenta en la red social X, Vásquez había calificado la actuación de Thomas como "inaceptable" y exigió explicaciones inmediatas, al tiempo que instó al jefe de bancada, Jorge González, a convocar a sus colegas para tomar medidas disciplinarias.

Esto es inaceptable y tiene que ser explicado. Solicito al jefe de bancada que reúna a la bancada y suspendan de la misma a la diputada Thomas. Apoyar una postulación que en el pasado no dio resultados NO ES pensar en el país. "No voy a patrocinar acuerdos personales", sentenció el líder independiente.

La postura de Vásquez surge luego de que los diputados opositores Jorge Bloise (de Vamos) y Betserai Richards (del movimiento Seguimos) quedaran a un paso de consolidar el control de la junta directiva de dicha comisión.

Sin embargo, el escenario cambió cuando Thomas habilitó a su suplente, Edilberto Guerrero, quien emitió su voto a favor de las fichas del oficialismo: la diputada Lilia Batista para la presidencia y Gertrudis Rodríguez para la vicepresidencia. Con ese respaldo, el bloque oficialista se impuso y cerró la puerta a que la bancada independiente liderara una de las comisiones permanentes más estratégicas del Parlamento.

La respuesta de Paulette Thomas

Ante el pedido de sanción, la diputada Thomas emitió un comunicado oficial en el que confirmó que su suplente actuó bajo sus instrucciones, respaldando a la diputada Batista para presidir la Comisión de Educación, y justificó la decisión en un compromiso asumido previamente.

Esta decisión respondió al compromiso que asumí con la diputada Batista días antes de la elección, en un momento en el que únicamente existían dos candidaturas viables para ocupar la presidencia de la comisión, ninguna de ellas perteneciente a la Coalición Vamos. "Fue en ese contexto que di mi palabra de respaldar su aspiración", argumentó Thomas.

La parlamentaria defendió además su trayectoria dentro de la bancada independiente. "Como integrante de la Coalición Vamos, he respaldado de manera leal y consistente las decisiones e iniciativas impulsadas por nuestra bancada. En ese mismo espíritu, he acompañado al diputado Jorge Bloise en cada una de las iniciativas y responsabilidades que ha asumido, convencida de que el trabajo en equipo fortalece nuestro proyecto colectivo", agregó.

Finalmente, Thomas cerró su pronunciamiento con un contundente mensaje frente a los cuestionamientos de la dirigencia: "En un panorama donde la palabra cada día está más devaluada, yo me mantendré firme y no será ni con elogios ni con amenazas que me desviaré de las enseñanzas de mis padres".

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La bancada independiente ha sufrido varias bajas desde el inicio del periodo lectivo: en julio de 2024 fue expulsado Manuel Chen, mientras que en febrero de este año fue separado Carlos Saldaña. A esto se suma la renuncia voluntaria de los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego registrada en junio pasado.