Mi Nueva Meta abre camino educativo en la Comarca Ngäbe-Buglé

El programa “Mi Nueva Meta” del MIDES amplió su alcance y llegó por primera vez a la Comarca Ngäbe-Buglé, ofreciendo a 33 mujeres de Coclesito, corregimiento de Samboa, la oportunidad de culminar su Educación Básica General.

Además, estas participantes, con edades entre 29 y 55 años, iniciaron su proceso de superación con la alfabetización del programa “Muévete por Panamá” y ahora continúan su trayectoria educativa con una segunda oportunidad.

Con el apoyo de 10 maestros voluntarios, las estudiantes recibieron una inducción que permitió identificar sus niveles de aprendizaje y definir el grado académico en el que serán incorporadas antes del inicio de clases en septiembre.

De esta manera, el programa alcanza ya a 145 estudiantes en ocho regiones del país, consolidando su presencia en comunidades vulnerables y contando con el respaldo de 65 maestros voluntarios.

Por otro lado, el rostro femenino del proyecto es evidente: 131 mujeres y 14 hombres forman parte de esta iniciativa, que se convierte en una herramienta de inclusión y empoderamiento para quienes buscan retomar sus estudios.

Asimismo, las clases se desarrollarán en Samboa, una comunidad de difícil acceso, donde el MIDES fortalece su presencia acercando oportunidades educativas a quienes más lo necesitan.

Cabe destacar que “Mi Nueva Meta” utiliza la metodología “El Maestro en Casa” del IPER, un modelo flexible de educación a distancia que combina materiales autoinstructivos, clases radiales y acompañamiento docente.



El programa se articula con la estrategia “Muévete por Panamá”, complementando el proceso de alfabetización y permitiendo que más personas transformen sus proyectos de vida a través de la educación.