Panamá
Mi Nueva Meta abre camino educativo en la Comarca Ngäbe-Buglé
- Maryori Sánchez/ nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Programa “Mi Nueva Meta” del MIDES llega por primera vez a la Comarca Ngäbe-Buglé, donde 33 mujeres de Samboa retoman sus estudios de Educación Básica GeneraL.
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El programa “Mi Nueva Meta” del MIDES amplió su alcance y llegó por primera vez a la Comarca Ngäbe-Buglé, ofreciendo a 33 mujeres de Coclesito, corregimiento de Samboa, la oportunidad de culminar su Educación Básica General.
Además, estas participantes, con edades entre 29 y 55 años, iniciaron su proceso de superación con la alfabetización del programa “Muévete por Panamá” y ahora continúan su trayectoria educativa con una segunda oportunidad.
Con el apoyo de 10 maestros voluntarios, las estudiantes recibieron una inducción que permitió identificar sus niveles de aprendizaje y definir el grado académico en el que serán incorporadas antes del inicio de clases en septiembre.
De esta manera, el programa alcanza ya a 145 estudiantes en ocho regiones del país, consolidando su presencia en comunidades vulnerables y contando con el respaldo de 65 maestros voluntarios.
Por otro lado, el rostro femenino del proyecto es evidente: 131 mujeres y 14 hombres forman parte de esta iniciativa, que se convierte en una herramienta de inclusión y empoderamiento para quienes buscan retomar sus estudios.
Asimismo, las clases se desarrollarán en Samboa, una comunidad de difícil acceso, donde el MIDES fortalece su presencia acercando oportunidades educativas a quienes más lo necesitan.
Cabe destacar que “Mi Nueva Meta” utiliza la metodología “El Maestro en Casa” del IPER, un modelo flexible de educación a distancia que combina materiales autoinstructivos, clases radiales y acompañamiento docente.
El programa se articula con la estrategia “Muévete por Panamá”, complementando el proceso de alfabetización y permitiendo que más personas transformen sus proyectos de vida a través de la educación.
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