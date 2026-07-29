Juan Diego Vásquez pide la suspensión de Paulette Thomas tras polémica votación en la Comisión de Educación

Una nueva crisis interna sacude a la coalición Vamos. El exdiputado y dirigente del movimiento independiente, Juan Diego Vásquez, solicitó públicamente la suspensión de la diputada Paulette Thomas de la bancada legislativa, luego de la polémica votación que permitió al oficialismo quedarse con el control de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

A través de su cuenta en la red social X, Vásquez calificó la actuación de Thomas como "inaceptable" y exigió explicaciones inmediatas, al tiempo que instó al jefe de bancada, Jorge González, a convocar a sus colegas para tomar medidas disciplinarias.

"Esto es inaceptable y tiene que ser explicado. Solicito al jefe de bancada que reúna a la bancada y suspendan de la misma a la diputada Thomas. Apoyar una postulación que en el pasado no dio resultados NO ES pensar en el país. No voy a patrocinar acuerdos personales", sentenció el líder independiente.

La postura de Vásquez surge luego de que los diputados opositores Jorge Bloise (de Vamos) y Betserai Richards (del movimiento Seguimos) quedaran a un paso de consolidar el control de la junta directiva de dicha comisión.

Sin embargo, el escenario cambió cuando Thomas habilitó a su suplente, Edilberto Guerrero, quien emitió su voto a favor de las fichas del oficialismo: la diputada Lilia Batista para la presidencia y Gertrudis Rodríguez para la vicepresidencia. Con ese respaldo, el bloque oficialista se impuso y cerró la puerta para que la bancada independiente liderara una de las comisiones permanentes del Parlamento.

Esta nueva polémica pone en evidencia las crecientes tensiones dentro del grupo independiente, que ahora deberá evaluar si acata el llamado de su dirigencia y procede con la sanción contra la diputada.

De concretarse la medida, no sería un hecho aislado. La bancada independiente ha sufrido varias bajas: en julio 2024 fue expulsado Manuel Chen, mientras que en febrero de este año fue separado Carlos Saldaña. A esto se suma la renuncia voluntaria de los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego en el mes de junio.

La Coalición Vamos con estas bajas ha quedado con 16 diputados; de concretarse la medida contra Thomas, podrían quedar con menos miembros.