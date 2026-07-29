Madre exige justicia tras agresión a estudiante del IPHE en Aguadulce

Una denuncia por presunta agresión contra un estudiante de 16 años del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) de Aguadulce fue presentada ante la Fiscalía Regional de Coclé. La madre del joven asegura que su hijo fue atacado por siete compañeros dentro del plantel educativo, lo que ha generado alarma en la comunidad.

Según su relato, el adolescente fue encontrado detrás de un pupitre, con heridas y en estado de llanto. “Ver a mi hijo en esas condiciones fue devastador. Esa imagen no se borra de mi mente”, expresó la madre, quien pidió que se investigue el caso y se tomen medidas para evitar que otros estudiantes pasen por una situación similar.

La denunciante también cuestionó la respuesta del personal del centro, indicando que no recibió apoyo inmediato tras lo ocurrido y que, hasta ahora, no ha obtenido respuestas claras de las autoridades educativas.

Mi hijo podía colapsar y no se podía ni dar cuenta de lo que estaba pasando. Yo tuve que socorrer a mi hijo y llevarlo a las instalaciones médicas. Ningún personal de la escuela se acercó hacia mí a ver cómo estaba mi hijo, señaló.

Esta falta de atención ha incrementado su preocupación y la de otros padres de familia.

Por otro lado, la madre confirmó que el adolescente experimenta un impacto emocional después de lo sucedido y que se dirigió al Ministerio Público para pedir medidas de protección. "Mi hijo sufre. Tiene una crisis psicológica y, en efecto, hoy estoy aquí en la fiscalía en busca de una medida de protección para mi hijo. "Realmente no quiero que ningún niño más sufra esto", señaló.

Las autoridades judiciales deberán esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. Padres y organizaciones sociales han reiterado la necesidad de contar con mecanismos efectivos de prevención y atención frente a situaciones de violencia escolar.

Este caso se suma a los llamados por mayor vigilancia en los centros educativos del país.