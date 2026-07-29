La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recomendó al Pleno seguir los trámites correspondientes para la discusión en segundo debate del proyecto de ley 398, que establece medidas regulatorias sobre ácidos grasos trans de producción industrial, que fue objetado por el Órgano Ejecutivo.

A juicio del proponente del proyecto, el diputado Crispiano Adames, la decisión del Ejecutivo se debió a motivos comerciales, bajo ciertas especificaciones técnicas de estos productos, a pesar de que contaba con el apoyo del Ministerio de Salud.

Estudios clínicos determinaron que las grasas trans son responsables de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes e hipertensión.

Este es uno de varios proyectos que se han presentado para llevar una alimentación saludable.

Precisamente, el pasado martes, integrantes del Movimiento de Alimentación Saludable protestaron frente a la Asamblea para hacer un llamado a los diputados de la comisión de Salud para que incluyan la discusión de la Ley de Etiquetado Frontal entre sus proyectos prioritarios.

Dos propuestas presentadas en el pasado periodo de sesiones fueron acumuladas y quedó en un solo proyecto que reposa, en la actualidad, en la Comisión de Salud.

Bethy Cruzado, dirigente del movimiento, insistió en la importancia del etiquetado frontal, que ya se practica en otros países de la región.'

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de enero de 2026 fueron enviados a una subcomisión, los dos proyectos sobre etiquetado frontal que existían. 398

proyectos sobre la regulación de ácidos grasos trans que volverá al Pleno de la Asamblea.

Cruzado considera que el diputado Adames tiene un compromiso con la salud por lo que lo apoyaron con el proyecto sobre ácidos grasos trans y confían en que sacará adelante el de etiquetado frontal.

"Hemos visto que hay mucho interés en la salud preventiva. Esperamos seguir trabajando en fortalecer las iniciativas que están siendo presentadas por diputados", dijo.

La activista mostró su satisfacción por la sanción de la ley sobre diferenciar productos originales de aquellos sucedáneos y de imitación.