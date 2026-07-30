Una familia integrada por una pareja y cuatro menores de edad quedó damnificada tras un incendio registrado la noche del miércoles en la calle 6, avenida Justo Arosemena, en la ciudad de Colón.

El fuego comenzó alrededor de las 9:30 p.m. en una vivienda y, debido a su rápida propagación, alcanzó dos estructuras adicionales, lo que obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Colón.

Unas 30 unidades bomberiles trabajaron en la emergencia y lograron controlar las llamas cerca de las 10:45 p.m., con el apoyo de las estaciones de Arco Iris y Coco Solito.

El subteniente Luis Moreno informó que, aunque tres viviendas resultaron afectadas, no se reportaron víctimas.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó el incendio que dejó a una familia sin nada.