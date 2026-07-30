Diego De Obaldía y Mafe Achurra se casarán el 29 de agosto

Diego De Obaldía y Mafe Achurra contraerán matrimonio el próximo 29 de agosto. Aunque los novios no han confirmado públicamente la fecha ni los detalles de la ceremonia, la información se reveló de manera indirecta a través de un videoclip compartido por el actor y productor Elmis Castillo.

En el video, De Obaldía le propuso a Castillo que fuera su padrino de boda. Durante la grabación se menciona de forma clara la necesidad de que el padrino esté presente el 29 de agosto, lo que dejó al descubierto la fecha del enlace.

Castillo aceptó el rol y lo describió como un gran honor. El videoclip, que muestra el momento de la propuesta, ha generado gran atención en redes sociales, aunque la fecha del gran día había pasado casi desapercibida.

De Obaldía y Achurra son figuras conocidas en el medio artístico panameño. Sin embargo, han mantenido su relación fuera de los reflectores durante gran parte del tiempo.

Fue a inicios de junio cuando la pareja hizo público su compromiso. Hasta ese momento, pocos detalles se conocían sobre su romance.

La discreción ha sido una constante en su historia. Ni la fecha de la boda ni el tipo de ceremonia han sido anunciados oficialmente por los novios.

El rol de padrino de boda para Castillo representa un gesto de cercanía y amistad con De Obaldía. El actor ha expresado su satisfacción por formar parte de este momento especial.

Por ahora, los detalles sobre el lugar, el formato del evento o la lista de invitados permanecen en reserva.