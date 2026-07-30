Pérez Barboni cuestiona cifras de desempleo y desata cruce con el Mitradel

Durante su intervención en el período de incidencias de la Asamblea Nacional activó un cruce entre el Órgano Legislativo y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) cuando el diputado José Pérez Barboni puso en duda las cifras oficiales sobre la recuperación del empleo en Panamá, asegurando, sin mostrar prueba ni indicadores que digan lo contrario, que la realidad socioeconómica no coincide con los informes estatales y que la desocupación real continúa en dos dígitos.

La tensión ocurrió cuando el parlamentario vinculó directamente la falta de plazas laborales e incentivos educativos en el país con el enrolamiento de ciudadanos panameños en conflictos bélicos internacionales.

Según sostuvo Pérez Barboni, la ausencia de oportunidades ha empujado a cerca de 24 panameños a incorporarse como combatientes en la guerra entre Rusia y Ucrania, atribuyendo este fenómeno a una supuesta ineficiencia del Mitradel para implementar normativas de primer empleo y pasantías para la juventud.

Mitradel rechaza señalamientos y exige seriedad

La respuesta del Gobierno se produjo a través de la titular de la cartera laboral, Jackeline Muñoz, quien rechazó categóricamente el uso del contexto geopolítico para cuestionar la política laboral del país.

"Es profundamente irresponsable utilizar un tema tan delicado y sensible como un conflicto armado para intentar construir un discurso político. Cuando se recurre al miedo, al dolor y a la incertidumbre de las personas para generar impacto mediático, se desvirtúa un asunto que merece respeto y seriedad", escribió Muñoz en sus redes sociales.

Además, Muñoz exigió respeto para los funcionarios del Mitradel y opinó que los "panameños esperan un debate basado en hechos, no en emociones manipuladas ni en estrategias para generar taquilla".

La ministra invitó formalmente al diputado a acudir a la Dirección Nacional de Empleo para constatar la logística de las ferias de reclutamiento, la intermediación con el sector privado y evaluar los datos oficiales sobre la inserción laboral en el mercado panameño.

"Después de conocer la realidad, con mucho gusto debatimos sobre hechos, cifras y resultados. Las puertas de Mitradel siempre estarán abiertas para quienes quieran fiscalizar con responsabilidad y no desde la desinformación", sentenció.