San Miguelito celebra 56 años de fundación entre desafíos de infraestructura y el orgullo de su gente

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San Miguelito celebró este miércoles 56 años de fundación recordando que, pese a los problemas de basura, falta de agua e inseguridad, sigue siendo cuna de miles de panameños trabajadores, deportistas, artistas y profesionales que han dejado en alto el nombre del distrito.

La jornada conmemorativa incluyó un Consejo Municipal extraordinario, una misa de acción de gracias en la histórica iglesia Cristo Redentor y el anuncio del gran desfile del próximo 2 de agosto, que recorrerá la avenida Circunvalación hasta Paraíso con la participación de bandas estudiantiles e independientes.

El presidente del Concejo Municipal, Juan Barsallo, reconoció que el distrito mantiene importantes desafíos, como el abastecimiento de agua, la deficiente recolección de basura, la delincuencia y las carencias en educación. Sin embargo, destacó que San Miguelito también representa esfuerzo, superación y oportunidades.

"Aquí vive gente buena y trabajadora que ha aportado muchísimo al país", expresó Barsallo, al resaltar que el distrito ha formado destacados deportistas, folcloristas y profesionales que hoy sobresalen dentro y fuera de Panamá.

De "ciudad dormitorio" a motor económico y social

Por su parte, el representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribín, aseguró que San Miguelito dejó atrás la imagen de "ciudad dormitorio" para convertirse en un importante motor económico y social que genera empleo, talento e ingresos para el país.

Cheribín también destacó que estudiantes del distrito sobresalen en competencias de tecnología e inteligencia artificial, demostrando que el talento puede vencer cualquier obstáculo.

Mientras tanto, el representante de Arnulfo Arias, Elvis Cárdenas, afirmó que crecer en un barrio señalado como "zona roja" no define el futuro de una persona. Como ejemplo mencionó a varios futbolistas y boxeadores del distrito que llegaron a convertirse en campeones mundiales.

"Si hay voluntad y esperanza todo es posible, pero también necesitamos el apoyo de las autoridades para que quienes quieren salir adelante no tengan un camino tan difícil", manifestó. Cárdenas señaló que uno de sus principales compromisos como concejal es impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida y amplíen las oportunidades para los residentes.

Más de medio siglo de historia y desarrollo

Actualmente, San Miguelito cuenta con 280,777 habitantes. Fue creado oficialmente como distrito el 30 de julio de 1970, aunque sus orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XX, cuando familias provenientes de distintas regiones del país comenzaron a establecerse en comunidades como Las Trancas, Santa Pera, Cerro Viento y Ciudad Jardín San Antonio.

Hoy, 56 años después de su creación, San Miguelito continúa enfrentando viejos problemas, pero también mantiene viva una identidad marcada por la lucha, el trabajo y la esperanza de un mejor futuro.