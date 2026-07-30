Accidentes de tránsito se elevaron en 10% hasta mayo

Los accidentes de tránsito aumentaron en 10% entre enero y mayo, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 22,031 incidentes en las calles del país, 2,005 más que en 2025, cuando fueron 20,026.

Estos datos revelan que en Panamá cada día ocurren 145.9 accidentes en las vías.

El mes de marzo fue cuando más accidentes se cometieron, con 5,041, un promedio de 162.6 por día.

La provincia de Panamá, con la mayor flota de vehículos, es la que reporta más accidentes de tránsito en los cinco primeros meses del año, con 12,954, seguida de la provincia de Panamá Oeste, con 3,340.

Después aparece Chiriquí (2,097), Colón (1,064), Veraguas (757) y Coclé (741).

Si se compara con el año 2024 (48,887), la cantidad de accidentes diarios ha subido de 133.57 a 145.9.'

22,031

accidentes contabilizados hasta el mes de mayo. 12,954

accidentes ocurridos en la provincia de Panamá, que es la que reporta la mayor cantidad al tener más vehículos.

En ese año, 8 de cada 10 accidentes fueron colisiones (40,324), seguido de colisiones con objeto fijo, vuelcos, atropellos, y colisión y vuelco.

Fallecimientos

La cifra de víctimas fatales a causa de accidentes de tránsito reflejó un incremento de 11.0% entre enero y mayo.

Hablamos de 162 fallecidos por accidentes viales, 16 más que en 2025, cuando fueron 146 hasta mayo.

La cifra representa casi un fallecido por día.

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Abril ha sido hasta el momento, el mes con mas muertes en las carreteras, con 42, seguido de marzo, con 33.

Al desglosarla por ubicación geográfica, Panamá es la provincias con más fallecidos, con 39; seguida de Panamá Oeste, con 35; Chiriquí, con 28; y Coclé y Los Santos, con 14 muertos, cada una.

Hace dos años, en 2024, 43.8% de las víctimas fatales fueron peatones; 22.5%, conductores de automóvil, 20.8% pasajeros, 6.7% conductores motociclistas y 6.2% conductores ciclistas.