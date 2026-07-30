Zoe Rainey abre la historia de Panamá en los clavados de los Centroamericanos y del Caribe

Zoe Rainey llegó a Santo Domingo 2026 para hacer historia y cumplió el objetivo. La joven clavadista se convirtió en la primera representante de Panamá en competir en la disciplina de clavados de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, un estreno que coronó este jueves al clasificarse y disputar la final de la plataforma de 10 metros.



"Estoy muy orgullosa de haber podido representar a mi país y estar aquí. Espero volver a estar en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe y seguir representando a Panamá", declaró Rainey tras su debut en los Juegos.



La deportista, cuya madre es oriunda de Arraiján, provincia panameña de Panamá Oeste, avanzó a la disputa por las medallas tras ocupar el sexto lugar de la ronda preliminar con 159.15 puntos, convirtiéndose también en la primera clavadista del país en alcanzar una final en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



En la final, dominada por la mexicana Alejandra Estudillo, la panameña concluyó en la séptima posición con 112.50 puntos, aunque el resultado quedó en un segundo plano frente al paso histórico que dio para los clavados panameños.



"Puede que no me sienta la mejor, pero al menos estoy aquí", afirmó con un gran sonrisa.



Rainey reconoció sentirse "muy honrada de haber podido competir contra estas increíbles atletas" con experiencia olímpica.



La clavadista explicó "siempre me he sentido conectada a Panamá por la herencia de mi mamá" y es lazo la lleva a ponerse "en contacto con la Federación de Natación y me ayudaron muchísimo a entender todo lo que tenía que hacer para llegar hasta aquí", comentó.



Rainey también resaltó el nivel de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Panamá, donde ha desarrollado parte de su preparación.



"Estas instalaciones que acabamos de construir en el Centro de Alto Rendimiento son realmente de nivel olímpico. Es increíble. Podríamos organizar competiciones como esta allí", señaló.



La histórica participación de la panameña en Santo Domingo 2026 aún no termina. El domingo disputará la final del trampolín de tres metros, a la que accedió tras finalizar séptima en la ronda preliminar con 174.35 puntos, con la oportunidad de seguir ampliando un capítulo inédito para los clavados de Panamá.



"Bueno, para la final de 3 metros, he practicado los saltos durante mucho más tiempo, así que son mucho más consistentes y espero obtener un muy buen resultado", finalizó la clavadista.