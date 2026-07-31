Panamá
ITSE define a sus tres finalistas para la gerencia educativa
- Maryori Sánchez/ nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
El proceso de selección del gerente de educación del ITSE avanza a su fase final.
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El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) anunció que el proceso de selección de su próximo gerente educativo entró en la fase final. Tras concluir la evaluación de las dos primeras etapas, tres aspirantes fueron preseleccionadas con los puntajes más altos.
La institución destacó que este procedimiento se realiza bajo el marco del Reglamento para la Designación del Gerente Educativo, garantizando transparencia y cumplimiento normativo. Así, la lista de finalistas refleja el rigor de la evaluación aplicada con transparencia.
Por otro lado, entre las preseleccionadas figuran los nombres de Emelda Yolanda Oglivie Henry, Dafni Yeniveth Mora Guerra y Rebeca Estela Bieberach Reyes de Melgar, quienes fueron evaluadas en este orden.
Además, las tres candidatas deberán enfrentar la tercera y última fase del proceso: la defensa del ensayo de motivaciones y competencias. Este paso será decisivo para definir quién asumirá la responsabilidad de dirigir el centro educativo.
El ITSE subrayó que este proceso busca fortalecer la calidad de la educación superior en Panamá. Con estas tres aspirantes en la recta final, la institución se prepara para elegir a la persona que marcará el rumbo académico en los próximos años.
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