Presunta testaferro de la 'Mafia Filipina' recibe medida de casa por cárcel

La joven Italis Suita Talavera fue puesta a disposición de las autoridades judiciales tras su arribo a territorio nacional en un vuelo procedente de España.

Suita era requerida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, bajo la modalidad de testaferrato.

Según las pesquisas adelantadas por el Ministerio Público, a Talavera se le vincula presuntamente como testaferra de una estructura criminal denominada "Mafia Filipina" o "Los Elefantes", con radio de acción en el corregimiento de Bethania y otros puntos del área metropolitana.

Las investigaciones señalan que la presunta dirección de dicha organización recaía en el padrastro de la hoy imputada.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la representación legal de la defensa, a cargo de la abogada Kathy Ramos, sostuvo la inexistencia de riesgos procesales de consideración, solicitando una medida cautelar distinta a la privación de libertad.

Tras ponderar los argumentos expuestos por las partes, la jueza de garantías Marisol Ortiz dio por formulada la imputación de cargos, al determinar que, en la fase actual del proceso, la investigada no ha acreditado el origen lícito de diversos bienes y operaciones comerciales señalados por el órgano persecutor.

En cuanto a la definición de la medida cautelar, el tribunal resolvió decretar el arresto domiciliario con custodia policial continua, disponiendo que la imputada permanezca en su residencia bajo estricta supervisión de los estamentos de seguridad.

Con la formalización de la imputación, se apertura formalmente la etapa procesal de investigación por un plazo de seis meses, periodo en el cual la fiscalía y la defensa técnica deberán acopiar los elementos de convicción dirigidos a acreditar o desestimar la vinculación de los activos e iniciativas comerciales con actividades de la delincuencia organizada.